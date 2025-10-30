El Frente Fuerza San Juan logró imponerse en un distrito clave como es Pocito y para analizarlo, Fabián Aballay, estuvo en el Café de la Política. El intendente de Pocito dijo que “plebiscitamos la gestión y los vecinos nos avalaron” en clara referencia a la importancia de haber estado en el territorio para lograr los votos que le dieron la victoria al espacio y que Cristian Andino haya salido primero.

Aballay sostuvo que el resultado en los departamentos gobernados por el peronismo se debe a una exitosa estrategia de territorialización. Mientras que el gobernador Marcelo Orrego, “provincializó la contienda electoral”, el jefe comunal peronista aseguró que "los intendentes la municipalizamos".

La clave, según Aballay, estuvo en poner el foco en lo local: "Ellos decían el equipo de Orrego y nosotros en nuestro departamento poníamos sobre la mesa lo que habíamos podido lograr de la gestión municipal". Esta confrontación de modelos – el provincial vs. el municipal – terminó por inclinar la balanza a su favor. "El vecino nos termina apoyando, algo que realmente nos pone muy felices, pero que también obvio nos compromete de cara al futuro", reflexionó el intendente sobre el respaldo obtenido, que lo obliga a redoblar esfuerzos en su próximo mandato.

Respecto a las proyecciones y el margen de victoria, Aballay reconoció la incertidumbre que reinaba incluso en la previa al escrutinio: "Nosotros no teníamos muy claro por cuánto, ni siquiera los encuestadores tampoco lo tenían claro", confesó. El panorama era complejo y las encuestas no lograron capturar con precisión el sentir del electorado local.

Sin embargo, hubo un fenómeno que cruzó todas las fronteras políticas y que resultó una verdadera sorpresa para el arco político sanjuanino: la performance del espacio libertario. "Lo que sí me sorprendió, como creo que nos pasó a todos en líneas generales, fue lo de La Libertad Avanza", reconoció Aballay, sumándose a la lista de dirigentes que admiten el impacto que tuvo el fenómeno Javier Milei en las urnas provinciales, un factor que no estaba en las principales variables de análisis preelectorales.

Con su victoria en Pocito, Fabián Aballay relanza la segunda parte de su gestión y se posiciona en el tablero provincial del PJ reafirmando que la cercanía y la rendición de cuentas de la gestión local fueron determinantes para neutralizar el resultado provincial adverso para el peronismo.

Textuales

Fabián Aballay / Intendente de Pocito