Un reciente análisis publicado en JAMA Network Open, que revisó 116 ensayos clínicos, confirmó que solo quienes superan ciertos umbrales de actividad física semanal logran cambios relevantes en el peso, el perímetro de la cintura y la masa grasa. Aunque cualquier movimiento es preferible al sedentarismo, los expertos destacan que dosis mínimas, como cinco minutos diarios, no alcanzan para adelgazar de manera significativa.

Para lograr resultados medibles en la balanza, la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 150 minutos de ejercicio moderado por semana. Sin embargo, quienes buscan perder entre cinco y 7,5 kilos deberían alcanzar entre 225 y 420 minutos semanales, combinando ejercicios cardiovasculares y de fuerza para quemar calorías y preservar masa muscular.

La pérdida de peso es un proceso gradual: la constancia y la adherencia a largo plazo son determinantes. Entre seis y nueve kilos en tres meses representan un avance notable, siempre que la rutina se mantenga sostenida y adaptada a las capacidades individuales. Además, combinar actividad física con alimentación equilibrada, buen descanso y manejo del estrés potencia los resultados y reduce el riesgo de efecto rebote.

Especialistas en ejercicio físico recomiendan priorizar la continuidad sobre la intensidad o la rapidez, fijar metas realistas y celebrar cada progreso. La evidencia científica resalta que mantenerse activo de manera progresiva es mucho más eficaz para la salud y el control del peso que alternar períodos de esfuerzo intenso con etapas de inactividad.

Más allá de la pérdida de kilos, la actividad física regular mejora la salud cardiovascular, reduce el riesgo de enfermedades metabólicas y favorece el bienestar emocional. La clave está en generar un hábito duradero y adaptado a las necesidades personales: moverse cada semana es el pilar fundamental para transformar la salud y lograr un control real y sostenible del peso corporal.