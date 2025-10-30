El romance o coqueteo entre Fede Bal y Evelyn Botto estalló en las redes sociales tras revelarse un gesto que él tuvo con ella en los estudios del canal de streaming Olga. Ambos trabajan en la misma plataforma; ella está en el programa Prima y Jijola, mientras que él forma parte de Sería Increíble.

El escándalo se inició cuando en el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), conducido por Yanina Latorre, se mostraron las imágenes del gesto. Fede Bal, sabiendo que Evelyn Botto usa el estudio después de él, decidió dejarle una cartita escondida en su silla. El mensaje directo que dejó el actor, y que reveló todo el supuesto romance que estaba teniendo con la conductora, decía: “No salgas de ahí, Evelyna”.

La nota escrita a mano se volvió viral. En SQP, Yanina Latorre alimentó la polémica con una sugerencia: “Hay algo más, no me digan que no”. El detalle no pasó inadvertido. Muchos usuarios en redes sociales señalaron que el gesto fue "una jugada típica de Fede".

El contenido de la carta de Fede Bal cobra gran relevancia porque se contrapone directamente a lo que los usuarios en redes sociales le vienen repitiendo a Evelyn Botto: “¡Salí de ahí, Evelyna!”. Este pedido es una referencia a la conocida fama de conquistador del hijo de Carmen Barbieri.

Las redes estallaron luego de que se revelara el gesto, y los fans le advirtieron a Evelyn que "salga de ahí". Muchos notaron la química que se percibe entre él y Evelyn desde hace semanas.

En medio del revuelo, Yanina Latorre intentó comunicarse en vivo con Fede Bal, quien entre risas admitió haber visto el video y prometió visitar el programa el jueves.

Mientras los fans se dividen entre quienes le advierten a Evelyn que "huya" y quienes "bancan el nuevo ship del streaming", lo cierto es que Fede Bal ha vuelto a quedar en el centro del juego mediático. El actor lo hace con una sonrisa de quien "sabe perfectamente cómo encender la polémica".