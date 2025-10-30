El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a manifestar su apoyo al presidente Javier Milei y aseguró que su política económica “marca la pauta en América Latina”. En una serie de publicaciones en la red social X, el funcionario destacó el liderazgo del mandatario argentino, celebró la victoria oficialista en las elecciones legislativas y pidió a los mercados internacionales facilitar el financiamiento que necesita la Argentina de cara al 2026.

“Desde Corea del Sur hablé con el presidente @JMilei para felicitarlo por la histórica victoria de La Libertad Avanza. Su fortaleza y visión infunden esperanza a una nueva generación de argentinos”, escribió Bessent. Agregó que, bajo la línea del presidente estadounidense Donald Trump, el mensaje de libertad económica de Milei “resuena en todo el hemisferio occidental”.

El funcionario subrayó que le “alegró especialmente saber que los jóvenes y los sectores más humildes” apoyaron al presidente argentino, al considerar que “esta es la última oportunidad para que Argentina supere décadas de mala gestión económica”.

En el plano financiero, Bessent insistió en que los mercados deberían acoger con entusiasmo la financiación de la República, teniendo en cuenta que el país deberá afrontar vencimientos por US$8800 millones con bonistas privados en 2026, además de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales.

Por su parte, Milei respondió públicamente a través de la misma red social, agradeciendo el respaldo y reafirmando la sintonía política con Washington. “Gracias, secretario Bessent, por sus amables palabras y su apoyo incondicional. El pueblo argentino se ha manifestado a favor de la libertad económica y la prosperidad”, escribió el mandatario, quien además celebró la posibilidad de una nueva visita del funcionario a Buenos Aires: “Le daremos la bienvenida con los brazos abiertos. ¡MAGA!”, cerró, en alusión al lema trumpista “Make America Great Again”.

Horas antes, Bessent había protagonizado un fuerte cruce en redes con las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, a quienes acusó de “fracasadas” por su oposición a Milei y por “impedir los esfuerzos de nuestra Administración para ayudar a los agricultores estadounidenses”. En ese mensaje, el economista destacó que el vínculo entre las administraciones de Trump y Milei “genera ganancias para el pueblo estadounidense” y reafirmó su visión de “paz a través del fortalecimiento económico”.