Hace algunas semanas, Rocío Marengo había compartido su preocupación con sus seguidores de Instagram tras recibir una noticia alarmante de su obstetra. La actriz, que se encontraba descansando recostada en el sillón de su casa, estaba "bastante asustada" por una complicación que había surgido en su embarazo.

La noticia que la había perturbado fue que le dieron un "pequeño reposo por un hematoma". Marengo confesó que, si bien la noticia la asustó un poco, siempre mantuvo la fe y buscaba señales de su bebé: "Estoy asustada porque me dieron un pequeño reposo por un hematoma y a cada rato le digo ‘bebito si estás bien mándame una señal’ y él patea, lo amo".

La futura mamá, que espera su primer hijo con Eduardo Fort, siempre dejó claro que, a pesar de la complicación, su embarazo seguía bien y estaba "súper feliz". Incluso, aseguró que le tocó "el mejor del mundo, es espectacular, se porta re bien y extraño hasta las náuseas porque todo me lo hizo pasar bien".

Afortunadamente, la preocupación ha quedado atrás. En sus historias de Instagram, Rocío Marengo compartió la "mejor noticia". La actriz, que ya comienza la semana 29 de su embarazo, anunció con una "alegría enorme" que: "Quiero contarles que no tengo más el hematoma!!!".

Marengo explicó que, si bien estuvo "totalmente monitoreada por mi obstetra", el hematoma "no dejaba de ser una preocupación". Detalló que el "maldito hematoma" la tuvo "re nerviosa" durante casi dos meses. Durante ese tiempo, un día se achicaba y al otro se agrandaba.

En su caso particular, la complicación se resolvió de manera particular: "Se podía absorber el hematoma, pero en mi caso lo expulsé, sí, como escuchan, es la realidad, fue una porquería pero sucedió". En la ecografía reciente, los médicos ya "no lo vieron".

El bebé, por su parte, se encuentra "genial" y ya pesa 1,635 kg. Gracias a este giro positivo, Rocío Marengo ha finalizado su reposo absoluto. Aunque aclaró a su entorno que no estará "al palo" ni volverá a trabajar, planea retomar actividades tranquilas, como ir un rato al shopping o hacer unas "fotitos tranquilas para Instagram".

Marengo aseguró que todavía tiene pendientes tareas importantes antes del nacimiento, como preparar el cuarto y elegir el nombre de su hijo. Aunque recalcó que el bebé nunca corrió riesgo, finalizó con un suspiro que reflejó la gran preocupación que tenía: "Estoy muy contenta la verdad, si bien no corría riesgo, era un bajón".