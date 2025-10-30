Luis Ventura amenaza con "levantar" los Martín Fierro de Streaming

La nueva edición de los clásicos premios, denominada Martín Fierro de Streaming, que busca destacar las producciones digitales, se encuentra envuelta en un escándalo digital. A solo semanas de la ceremonia organizada por APTRA, que está pautada para el 14 de diciembre, la difusión anticipada de las nominaciones ha generado un fuerte conflicto interno que involucra directamente al presidente de la asociación, Luis Ventura.

El periodista y presidente de APTRA, Luis Ventura, aseguró que él no autorizó ni vio la lista de ternas que se dio a conocer en diversos canales de streaming. Visiblemente molesto, Ventura lanzó cuestionamientos al aire en declaraciones recientes: "¿Quién determinó la lista de nominados? No la vi".

Ventura cuestionó duramente la falta de comunicación y respeto a la jerarquía de la entidad que preside: "¿Quién es el presidente de APTRA? ¿Quién tiene que autorizar?". Además, señaló la gravedad de la situación al indicar: "¿Cómo van a entregar el premio del Martín Fierro y el presidente no tiene conocimiento?". El periodista afirmó no saber, ni importarle, de quién fue el error.

La indignación del presidente de APTRA lo llevó a emitir graves amenazas sobre la continuidad del evento y su cargo. "Donde me rompan las pel… levanto el premio", advirtió con dureza. En un sentido similar, Ventura señaló que podría tomar medidas drásticas si no se respeta su poder dentro de APTRA, llegando a decir: "Si no levanto el premio, me voy". El periodista reafirmó que APTRA organiza los Martín Fierro y es la responsable. Por lo tanto, enfatizó, APTRA "es quien toma las decisiones, nadie más".

Posteriormente a las declaraciones de Ventura, la panelista Yanina Latorre reveló en el programa SQP la supuesta fuente del conflicto. Según Latorre, la decisión de publicar las ternas que enfureció a Ventura habría partido desde "una oficina de OLGA". La panelista explicó que esta productora de Migue Granados, al ser productora del evento, "creyó que decidía", lo que confirmaría una creciente tensión entre OLGA y la organización del premio.