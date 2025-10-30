Susana Giménez siempre ha resaltado su amor y apoyo incondicional hacia sus nietos, brindándoles soporte tanto en lo afectivo como en lo económico. Mientras que su nieto Manuel Celasco, quien trabajó como asistente de producción, se estabilizó y ahora vive en Punta del Este trabajando como barman, el caso de Lucía Celasco es diferente: la joven "no se estabiliza" y cada emprendimiento que le financia Susana termina "en la nada".

Según revelaron en el programa A la tarde, parece ser que la diva de los teléfonos se ha cansado definitivamente de ser su "banco". Susana sostiene que Lucía, a sus 31 años, ya debería ser capaz de valerse por su cuenta económicamente.

La tensión reciente, calificada como un "nuevo escándalo", se centra en un préstamo cuantioso. La conductora Karina Mazzocco afirmó que Susana "le habría prestado un dinerillo a su nietita, y la piba parece que se lo patinó".

Posteriormente, el periodista Luis Bremer sumó más detalles al conflicto, señalando que la disputa está ligada a una suma de dinero que la abuela le había prestado a Lucía para un emprendimiento. Bremer precisó la magnitud del monto, indicando que se trata de una cifra de "6 números en verde (dólares), obviamente".

La preocupación se agrava, ya que este dinero, destinado al negocio, "habría desaparecido". Sobre esta situación, Bremer reflexionó que, si bien Susana asume un rol de madre, debe reconocer que es abuela, y si presta dinero a una nieta que no tiene expertise en un negocio, "sabes que lo podés perder".

Pese al conflicto, ambas se encuentran actualmente en Miami. No obstante, Luis Bremer aclaró que, debido a la tensión que genera el dinero desaparecido, "no se estarían visitando".