Un encuentro entre celebridades captó la atención de los medios, generando uno de los momentos "más intensos" de la jornada. Los protagonistas fueron Sabrina Rojas, considerada una de las "mujeres más bellas y deseadas de la farándula argentina", y Bati Larrivey, el ex Gran Hermano al que se le etiqueta como el "más fachero de todos".

El cruce tuvo lugar durante la emisión de móviles televisivos. La redactora de Paparazzi y panelista de Pasó en América, Luciana Elbusto, estaba a cargo de las entrevistas cuando el ex GH "apareció por atrás".

Bati Larrivey, que se presentó con un "disfraz medio inclasificable" que permitía ver su "trabajado torso casi por completo" y su "cuerpo extraordinario", se lanzó a la conquista.

Desde un primer momento, la imagen de "Adonis" que irradiaba Bati impactó a la actriz mendocina. Rojas soltó comentarios de admiración: "Pero mirá que buen mozo", "cuántos dientes", y "pero cómo se llama este muchacho". Bati no se contuvo y "apostaría fuerte", lanzando la primera ficha: "¿Sabrina Rojas? Pero siempre estuve enamorado de ella, por favor".

El desafío de Sabrina: "Te voy a dar clases de cómo se levanta a una mujer" El diálogo entre ambos fue "pícaro desde un primer momento". Bati se las rebuscó para "enredar" a Sabrina y le dijo: "voy a esperar tu mensaje directo".

Sin embargo, Rojas, demostrando ser "madura y segura de sí misma", le "clavó los frenos de una". La actriz le aclaró al joven que la dinámica debía ser al revés: "no, no, no, querido... acá el que me va a escribir sos vos a mi". Larrivey aceptó rápidamente: "Espero tu respuesta eh".

Fue en ese momento cuando Sabrina Rojas lanzó el desafío más audaz, elevando la apuesta: "Te voy a dar clases de cómo se levanta a una mujer". Bati respondió al desafío, reposteando con humor: "Y yo te voy a enseñar otra cosa". Finalmente, Rojas sentenció el cruce con seguridad: "Ya sé todo, quedate tranquila".