La relación entre Tiago PZK y Belén Negri ha llegado nuevamente a su fin, apenas cuatro meses después de que la pareja se diera una segunda oportunidad. La noticia fue confirmada por la influencer y bailarina, Belén Negri, el 29 de octubre de 2025, en una entrevista donde se la vio visiblemente afectada y con la voz entrecortada.

Belén explicó que se vio en la necesidad de hablar debido a la gran cantidad de mensajes y etiquetas que recibió desde que se conoció la noticia, ya que "al ser personas públicas, si mostrás tu vínculo, en algún punto hay que dar explicaciones".

Publicidad

La bailarina reconoció el esfuerzo realizado en la relación: "Me quedo con que lo volvimos a intentar, no darse por vencido, para poder quizás construir y seguir intentando algo que es único". Sin embargo, el motivo de la separación fue contundente: "Pero a veces con el amor no alcanza". Explicó que en su relación existían "procesos distintos" y "madureces diferentes" que impidieron la consolidación, pues "por mucho amor que haya, a veces las cosas no se logran concretar como uno las idealiza".

Belén recordó con nostalgia el momento de la reconciliación, señalando que el viaje que compartió con Tiago a Japón fue "como un cierre superprecioso".

Publicidad

La influencer destacó la complejidad de atravesar una ruptura que es "una relación pública" y en un "momento de duelo". Belén señaló que es "superdifícil" intentar balancearse y mantener la fuerza para no trasladar sus temas personales, pues su labor es "alegrarles el día a quienes nos ven".

Para poder procesar la ruptura y "mantener el contacto cero", Belén solicitó respeto a sus seguidores: "Si me siguen enviando cosas y me siguen etiquetando, me veo en la necesidad de pedir respeto para ese contacto cero y así tener más estabilidad".

Publicidad

A pesar del dolor, Belén Negri concluyó su descargo con un mensaje positivo: "Sigo apostando por el amor, aunque no se dé". Aseguró que esta ruptura no la limita a coincidir en el futuro con otras personas y que seguirá intentándolo porque sabe que es capaz de amar "con toda mi alma".