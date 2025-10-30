Fuerte choque en Salta y Maipú dejó dos autos destrozados

Este jueves por la mañana, un accidente de tránsito se registró en la intersección de las calles Maipú y Salta. Cerca de las 8:00 horas, un Ford Ka de color blanco y un Peugeot 206 azul colisionaron, resultando ambos vehículos con daños de consideración, aunque sin que se reportaran víctimas físicas.

El Ford Ka quedó sobre la vereda. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

De acuerdo con los datos preliminares, el Ford Ka circulaba por la calle Salta y fue impactado por el Peugeot 206. Como consecuencia del choque, el vehículo blanco giró sobre sí mismo y terminó detenido contra la vereda, con la parte trasera orientada hacia la misma. Los daños en este automóvil se concentran en el lado del acompañante, el cual quedó completamente hundido.

Por su parte, el Peugeot 206 azul, conducido por un hombre, presenta la parte delantera totalmente destruida. En el Ford Ka viajaba una mujer, quien al igual que el otro conductor, resultó ilesa.