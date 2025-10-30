Publicidad
Publicidad

Policiales > En Capital

Fuerte choque en Salta y Maipú dejó dos autos destrozados

El Ford Ka, que circulaba por Salta, fue embestido por el Peugeot 206. El impacto hizo que el primero girara y terminara sobre la vereda, mientras que el segundo quedó con su parte delantera destrozada.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El Peugeot 206 quedó destrozado. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

Este jueves por la mañana, un accidente de tránsito se registró en la intersección de las calles Maipú y Salta. Cerca de las 8:00 horas, un Ford Ka de color blanco y un Peugeot 206 azul colisionaron, resultando ambos vehículos con daños de consideración, aunque sin que se reportaran víctimas físicas.

El Ford Ka quedó sobre la vereda. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

De acuerdo con los datos preliminares, el Ford Ka circulaba por la calle Salta y fue impactado por el Peugeot 206. Como consecuencia del choque, el vehículo blanco giró sobre sí mismo y terminó detenido contra la vereda, con la parte trasera orientada hacia la misma. Los daños en este automóvil se concentran en el lado del acompañante, el cual quedó completamente hundido.

Publicidad

Por su parte, el Peugeot 206 azul, conducido por un hombre, presenta la parte delantera totalmente destruida. En el Ford Ka viajaba una mujer, quien al igual que el otro conductor, resultó ilesa.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS