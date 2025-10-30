Wanda Nara continúa siendo tema de conversación debido a sus polémicas con Mauro Icardi, su nuevo novio, y su rol como conductora en Telefe. En medio de esta exposición, la empresaria no deja de capitalizar sus momentos de alta visibilidad para facturar. Esta semana, presentó su nuevo emprendimiento: una línea de trajes de baño que se llamará "Wanda Swims".

La conductora subió a sus redes sociales una serie de fotos posando con las prendas como adelanto de la colección. Fue en la sección de comentarios donde Wanda utilizó la plataforma para enviar mensajes cargados de indirectas a la China Suárez.

El primer ataque se dio de forma indirecta. Una usuaria hizo referencia a la China Suárez, quien previamente había sido duramente criticada en posteos de empresas que trabajan con ella, al punto que muchas debieron borrar los comentarios. La seguidora le escribió a Wanda: "¿Qué se siente no tener que borrar comentarios porque todo el país te ama?". Si bien Wanda Nara no contestó directamente, sí le dio "me gusta" al comentario, avalando así el contenido.

Poco después, la conductora fue mucho más directa en su ataque. Otra usuaria le escribió: "Haceme la segunda con Maxi". Wanda respondió con contundencia: "Está en pareja. Nunca Tatiana". Esta frase fue identificada inmediatamente como un "claro palo contra la China Suárez". El término "Tatiana" fue popularizado por Martín Cirio y se convirtió en un "concepto cultural que llegó, incluso, a la televisión".