La política es dinámica y, en San Juan, los resultados de las recientes elecciones han provocado movimientos internos, incluso en las administraciones como en la Municipalidad de la Capital, donde el gabinete completo de la intendente Susana Laciar ha puesto sus cargos a disposición. El primero en tomar la decisión fue el jefe de gabinete, César Aguilar, quien le contó a DIARIO HUARPE que “fue una decisión espontánea y voluntaria” de él y que luego fue replicada por el resto del gabinete.

Aguilar contó que “puse mi renuncia a disposición y detrás de mí vinieron todos los funcionarios voluntariamente a hacer lo mismo. Estamos hablando desde el jefe de gabinete, que soy yo, hasta los subdirectores", declaró, dimensionando el alcance de la acción que abarca la totalidad de la primera y segunda línea de gestión de la comuna capitalina.

Esta decisión se presenta como una jugada política de alto impacto y absoluta lealtad hacia la intendente. Según explicó el mismo Aguilar, la motivación principal es brindarle a Laciar el margen de maniobra necesario para encarar los desafíos que se abren tras la contienda electoral.

"El resultado electoral llevó a que le demos la libertad para que la intendenta tome la decisión con absoluta libertad", subrayó el jefe de Gabinete.

Con la renuncia de la cúpula, se borra cualquier presión o condicionamiento sobre la mandataria municipal a la hora de decidir quién continúa y quién debe dar un paso al costado para oxigenar o reorientar la gestión.

La acción no fue un pedido expreso de la intendente, sino una reacción de la mesa chica y ampliada del Ejecutivo capitalino. "Todo esto fue espontáneo y la verdad es que fue una buena actitud que el resto siga la misma línea que tomé como jefe de gabinete”, valoró Aguilar, destacando la sintonía y el compromiso del equipo al priorizar el proyecto político por sobre los cargos individuales.

Este tipo de movimientos no es habitual en la política sanjuanina y, menos aún, de forma coordinada y masiva. La renuncia en bloque implica que Susana Laciar tiene ahora sobre su escritorio la potestad absoluta para ratificar a todos sus colaboradores, reubicar a algunos, o desplazar a quienes considere necesario para la nueva etapa que se abre.

Si bien no se han dado a conocer aún los nombres que podrían dejar sus cargos o los posibles reemplazos, la pelota está ahora en el campo de la intendente. Se espera que, tras el análisis del rendimiento y la proyección política de cada área, Laciar comunique sus definiciones en las próximas horas o días, marcando así el inicio de un nuevo esquema de trabajo en la Municipalidad de Capital.