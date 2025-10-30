Naza Di Serio sobre el acoso que sufrió: "Tenía fotos de mi familia y amigos"

Luego de que la periodista de C5N Agustina Peñalva hiciera una denuncia pública por acoso, varias colegas se sumaron para compartir las experiencias similares que habían atravesado. Entre ellas, se encuentra Nazarena Di Serio, quien pudo acudir a la Justicia en su momento para que le otorgaran un botón antipánico.

En el programa A La Tarde, Di Serio relató el calvario que comenzó al recibir "regalos, en el canal, bastante intimidantes". El momento de mayor impacto ocurrió cuando le enviaron "un cuadro con fotos recortadas de mi familia y amigos". Este hecho la asustó considerablemente, ya que el acosador había logrado entrar a las cuentas de Instagram que ella seguía para obtener las caras de sus seres queridos y recortarlas.

La periodista contó que el acoso, consistente en recibir regalos y mensajes de esta persona, se extendió durante un año.

Según su relato, ante la situación de miedo, el canal donde trabajaba tomó medidas de inmediato y la cuidaron. Le pidieron que fuera a hacer la denuncia, y fue entonces cuando le dieron un botón antipánico. Este aparato de prevención tiene formato de celular y su función es enviar una señal de alerta a la policía si la víctima se siente amenazada.

Sin embargo, Di Serio tuvo una "muy mala experiencia" con el dispositivo. El botón funciona con señal y, según explicó, era "muy viejo". Si el aparato perdía la señal, se apagaba, o no registraba movimientos por un tiempo, la policía debía llamarla y constatar que estuviera bien. Debido a que consideró el dispositivo "insoportable", Nazarena Di Serio finalmente lo entregó "por voluntad propia al botón porque me tenía harta".

Debido al miedo, la periodista reveló que tuvo que hacer drásticos cambios en su rutina que continúan hasta la fecha. En un principio, tuvo que dejar de seguir a todos en sus redes sociales por un tiempo, ya que sus propios amigos estaban asustados.

Actualmente, Nazarena sigue manteniendo medidas estrictas de seguridad digital: "si tengo que subir que estoy en un lugar, lo hago después cuando ya estoy en mi casa". Además, dejó de subir contenido referente a su lugar de residencia o a su familia.

Finalmente, la fuente señala que en mayo de este 2025, la periodista volvió a vivir una situación familiar similar, aunque esta vez con un hombre que le escribía por redes sociales "diciéndome cosas asquerosas y fantasías irreales que se inventa". En esa ocasión, también realizó la denuncia correspondiente ante la Justicia.