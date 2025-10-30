Jorge Rial no está atravesando su mejor momento, una situación que está teniendo repercusiones directas en su salud, según él mismo confirmó al aire. Las noticias relativas a su hija, Morena Rial, son cada vez "más complejas", ya que la posibilidad de que logre la prisión domiciliaria se encuentra distante.

Este conflicto tiene, además, "daños colaterales", siendo el más sensible su nieto de un año, Amadeo. El menor está en etapa de lactancia y no está viendo a su madre, por lo que actualmente se encuentra al cuidado de la hermana de Morena, Rocío Rial, y del propio Jorge.

Publicidad

Debido a la acumulación de tensión, el cuerpo del periodista se resintió. Rial regresó a su programa Argenzuela este miércoles 29, luego de un faltazo el día anterior sin previo aviso. Al iniciar la emisión, pidió disculpas y relató lo ocurrido: "Ayer falté a la tele, les pido disculpas, un pequeño cuadrito de anemia, y estoy muy cansado y me pidieron un poquito de reposo”.

Más allá de la alarma que generó su ausencia, Rial intentó llevar tranquilidad a su audiencia. El conductor aseguró que ya se encuentra "perfecto, estoy 10 puntos".

Publicidad

Sin embargo, en su relato dejó entrever que el reposo no fue la única recomendación médica, sino que también le "pidieron, intenté salir un poco de la actualidad".

La fuente periodística sugiere que su malestar físico es una "suma de acciones", aunque recientemente el conductor había pasado unas "maravillosas vacaciones por Florencia, Italia" junto a su pareja, María del Mar Ramón.