En un contexto de creciente actividad diplomática y militar en el Ártico, Francia, Suecia, Gran Bretaña, Noruega y Alemania confirmaron el envío de destacamentos militares a Groenlandia tras una solicitud formal de Dinamarca. La medida apunta a fortalecer la presencia de la OTAN y la cooperación entre aliados europeos en una zona estratégica.

La decisión se produce en medio de tensiones geopolíticas vinculadas a las intenciones de Estados Unidos de ampliar su influencia sobre el territorio autónomo danés. Ante ese escenario, Copenhague activó mecanismos de cooperación con socios europeos para reforzar la seguridad regional.

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, anunció la llegada de tropas suecas a la isla en el marco del ejercicio militar danés Operación Resistencia Ártica, que reúne a varios países aliados. Según explicó, el contingente sueco trabajará de manera coordinada con fuerzas internacionales para planificar acciones conjuntas solicitadas por Dinamarca.

En paralelo, el ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, confirmó la incorporación de un militar británico a un grupo de reconocimiento que participará del mismo ejercicio. Durante una conferencia en Estocolmo, indicó que la participación responde al interés compartido con la administración de Donald Trump de reforzar la seguridad y disuadir posibles acciones de Rusia o China en el Ártico.

Por su parte, el ministro de Defensa de Noruega, Tore Sandvik, informó al diario local VG que su país también envió personal militar con el objetivo de fortalecer la seguridad regional y profundizar la cooperación entre aliados.

Desde Alemania, el Ministerio de Defensa comunicó que la Bundeswehr desplegó un equipo de reconocimiento de 13 efectivos en Nuuk. El grupo, activo durante varios días, evaluará condiciones para futuras contribuciones militares, especialmente en vigilancia marítima y otras capacidades, junto a representantes de países aliados.

Francia también confirmó su participación con el envío de un pequeño contingente. Fuentes militares citadas por Le Monde no precisaron la cantidad de efectivos ni los objetivos específicos de la misión, aunque remarcaron que el despliegue se inscribe en el marco de la cooperación aliada bajo la OTAN.

El refuerzo militar se da en un contexto de tensión entre Dinamarca y Estados Unidos. En una declaración conjunta con el Ministerio de Exteriores de Groenlandia, el gobierno danés informó la ampliación del despliegue en la isla, que desde esta semana incluye aeronaves, buques y soldados daneses y aliados.

La ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeld, aseguró que el fortalecimiento de la defensa es una prioridad y que existe coordinación permanente con Copenhague. Además, indicó que la población será informada de manera continua a través de los canales oficiales del Mando Ártico Conjunto.

En la misma línea, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, subrayó la relevancia estratégica del Ártico y recordó que el proceso de refuerzo militar comenzó en 2025, con una nueva etapa de cooperación europea prevista para las próximas semanas.

El despliegue coincide con la visita de una delegación danesa a la Casa Blanca, donde representantes de Dinamarca y Groenlandia se reunieron con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Antes del encuentro, el canciller danés Lars Lokke Rasmussen señaló que el objetivo era discutir “cara a cara” las pretensiones estadounidenses sobre la soberanía del territorio ártico.