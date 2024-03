El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el embarazo adolescente descendió en un 50% a nivel nacional, esto en la comparación entre censos del 2010 y 2022. Además, se vale en un rango etario de 15 y 19 años. En el caso de San Juan, los embarazos a temprana edad han disminuido en un porcentaje mucho mayor. En la provincia se divide en dos rangos: de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. Consultando con el área de adolescencia de la Dirección de Maternoinfancia, dependiente del Ministerio de Salud, el último relevamiento realizado fue desde el año 2014 al 2022, y en este sentido, la curva de embarazos adolescentes cayó abruptamente respecto a años anteriores. En el primero de los rangos, el embarazo disminuyó en un 420%, mientras que en el otro rango disminuyó en un 58%. Algunos de los factores más influyentes son la incorporación de la Educación Sexual Integral (ESI), enseñada desde el 2019 en San Juan, los métodos anticonceptivos de larga duración y en mucho menor porcentaje la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

La doctora Ana Zimmermann, del área de adolescencia, dependiente de la Dirección de Maternoinfancia del Ministerio de Salud, dialogó en DIARIO HUARPE y explicó con más detalle los datos estadísticos. “Acá en San Juan estamos mejor que a nivel nacional. En la provincia lo dividimos en dos grupos etarios, de 10 a 14 y de 15 a 19. De 15 a 19 ha disminuido en un 58% en los últimos años y lo más fuerte es que, en menores de 15, que hay que tener más atención porque se puede sospechar de algún abuso sexual o inicio temprano de relaciones sexuales, disminuyó un 420%, lo cual es muchísimo”, aseguró.

Esta baja se dio por un desencadenamiento de varios factores. La profesional explicó que en el año 2019, la provincia adhirió a la Ley de Educación Sexual Integral. “La misma está desde el año 2006 en el país, pero en el 2019 San Juan adhirió. Eso hizo que pudiéramos firmar un convenio con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano para elaborar una estrategia provincial que se llama Estrategia Provincial de Prevención del Embarazo no Intencional”, agregó. Esta aplicación de la ley permitió llevar la información desde un punto científico para que los docentes puedan aplicarlo en las escuelas y a los padres a su vez.

“También es importante destacar que tenemos en cuenta la perspectiva de la discapacidad, porque muchas veces los adolescentes con discapacidad son invisibilizados o no acceden a la salud o consejerías de educación sexual. Por eso nosotros tenemos una comisión de educación sexual y discapacidad que insta a que estos jóvenes accedan a los servicios de salud”, informó.

Otro factor más influyente es el acceso a los diferentes métodos anticonceptivos que son gratuitos en el país desde el año 1993 bajo la ley 25.673. “Desde hace un tiempo que se comenzó a hacer más hincapié en los métodos de larga duración, que son más efectivos y fueron bien aceptados por las adolescentes”, dijo Zimmermann. Dichos métodos tienen una duración de cinco años aproximadamente y son el DIU y el implante sub dérmico. Los mismos están recomendados debido a su seguridad y la no dependencia de la usuaria. “No es lo mismo que los métodos anticonceptivos orales, que muchas veces las chicas se lo olvidan y no se los toman. Con estos sistemas de larga duración se asegura la anticoncepción”, enfatizó la doctora.

El último factor que tiene menor poder de influencia es la interrupción legal del embarazo. La ley fue muy polémica en su aprobación, ya que había muchos que estaban en desacuerdo. Al contrario de lo que se creía, las adolescentes no son el rango etario que más lo solicita. “La interrupción voluntaria se da en mujeres de 25 a 40 años, contrario a lo que se pensaba, que las adolescentes eran las que más lo iban a pedir. Si se pide en casos de abuso sexual, sobre todo en menores de 15 años que va judicializado”, manifestó Zimmerman.

En el caso nacional, el 42% de las chicas de 14 años que son madres, no asisten a una escuela, mientras que en el rango de 15 a 19 años, el 58% de ellas no goza de educación. “Hay muchos estudios e informes tanto de Argentina y América Latina sobre que las chicas que dejan la escuela por embarazo, en realidad lo han dejado previo a ser madres. Son chicas que ya tienen un nivel de vulnerabilidad”, explicó. Destacó a su vez la importancia de trabajar en conjunto con las escuelas, sumado a buscar a esas adolescentes que no acceden a la educación. “También hay que buscar a aquellas que están embarazadas para que puedan acceder a un sistema de salud que es lo más importante para que una vez que se embaracen puedan controlarse”, agregó.

Por último remarcó y resaltó el dato de que en San Juan, desde hace ya 20 años, que el embarazo adolescente viene descendiendo y siempre se ha estado por debajo de la media nacional. “Nosotros siempre hemos trabajado con otros sectores o redes de otras provincias como la del noroeste argentino, donde hay mucho embarazo adolescente. En San Juan es diferente porque la situación está más controlada”, finalizó.