La Comisión Gardel Rioplatense (CGR) anunció el hallazgo de un documento de noviembre de 2025 que podría cambiar la historia del tango. Se trata de un acta tramitada el 8 de octubre de 1920 ante el Consulado de Uruguay en Buenos Aires, donde se registra que Carlos Gardel nació en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887, siendo hijo de uruguayos, artista y soltero. Este folio, difundido por el semanario Búsqueda, funcionó como partida de nacimiento provisional para que el cantante obtuviera la ciudadanía argentina.

No obstante, expertos argentinos mantienen el escepticismo, argumentando que el acta es "un testimonio de un momento puntual" que refleja lo que "una persona afirmó ante un funcionario en determinadas circunstancias y con un interés particular".

Según esta postura, el documento no equivale a una "constatación directa del hecho biográfico que declara". Los especialistas señalan que Gardel adaptaba su identidad por necesidades laborales, por lo que la inscripción es informativa pero "no concluyente".

El proceso de validación técnica incluirá el análisis de la tinta, papel, sellos y caligrafía, además de un peritaje oficial de la Presidencia de Uruguay. El historiador Gustavo Colman explicó que el hallazgo fue posible “merced a la buena voluntad y al celo profesional de un funcionario” que trajo el papel desde Buenos Aires.

Colman afirmó: “Con eso probamos que la vida de Gardel tuvo un comienzo y fue con los datos fidedignos que él sostenía, que era un ciudadano del Río de la Plata, nacido en Tacuarembó, que se registró como ciudadano uruguayo y, a raíz de eso, pudo obtener la ciudadanía argentina. Estamos hablando de un Gardel rioplatense, nunca francés”.

Respecto a la tesis de su nacimiento en Toulouse como Charles Romuald Gardes, Colman sostuvo que “por la plata, todo vale”. El historiador añadió que “Cuando Gardel muere no tenía herederos. Hubo un apoderado, que es el que se lleva todos los malos adjetivos, que es Armando Defino, pero también hubo cómplices uruguayos”. Sobre el joven francés, aclaró que “había un Charles Romuald Gardes, existió, convivió con Gardel”, pero que “murió como Carlos Vacca, y tuvo que ver con el reparto de la herencia”.

Una vez finalizadas las pericias, el acta se enviará a la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica para su certificación internacional. A pesar de la disputa, Gardel se consolidó como un símbolo del ser porteño. En 1931, Osvaldo Sosa Cordero resumió este vínculo: “La identidad de Gardel y Buenos Aíres lloran sus milongas por boca de cientos de cantores. Casi me atrevería a afirmar que cada porteño lleva en sí un Gardel”.