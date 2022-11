¡Dolor total! La declaración de Cristiano Ronaldo a días del Mundial

Cristiano Ronaldo pasa días difíciles con Portugal, luego de diversos videos que se han filtrado. El delantero de Manchester United ha tenido evidentes cruces con compañeros suyos. Sin embargo, eso no es lo único que lo mantendría emocionalmente complicado. En las últimas horas, el luso tuvo una entrevista con el periodista Piers Morgan y reveló cómo vivió la muerte de uno de sus mellizos antes del nacimiento.

Al comienzo de la extensa conversación, Cristiano dijo: "Fue probablemente el peor momento que tuve que pasar en mi vida desde la muerte de mi padre. Tú sabes, cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal. Luego tienes ese problema y es difícil. Como seres humanos que somos Georgina y yo hemos pasado momentos muy duros porque no podíamos entender por qué nos pasó a nosotros".

"Para ser honesto, fue muy difícil entender lo que estaba pasando en ese período de nuestra vida. Como sabes, el fútbol continuó muy rápido, con muchas competencias y partidos. Y pasar esos momentos fueron los más difíciles de mi vida. La mía y la de mi familia", reconoció luego Ronaldo. Sin dudas, un momento que jamás olvidará, siendo de los más tristes de toda su vida.

El día más triste de Cristiano Ronaldo

Por otra parte, el atacante de Portugal dejó en claro que fue un sentimiento de tristeza y felicidad a la misma vez, teniendo en cuenta que el otro bebé si pudo nacer. "Nunca me había sentido triste y feliz al mismo tiempo, lo he tratado de explicar a mi familia y amigos cercanos. No sabes si llorar o sonreír, porque es algo a lo que no sabes cómo reaccionar. No sabes qué hacer, para ser honesto", aportó.

"Con profunda tristeza tenemos que anunciar que nuestro pequeño hijo falleció", fue lo que comentaron en su momento Ronaldo y Georgina Rodríguez en las redes sociales, dando a conocer la noticia. "Es el dolor más grande que cualquier padre puede sentir. Solo el nacimiento de nuestra niña nos da fuerzas para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", expusieron.