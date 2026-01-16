Dos hombres fueron aprehendidos este jueves por la mañana tras sustraer una mesa metálica del predio del Jockey Club, ubicado sobre calle República del Líbano, en el departamento Rivadavia. El hecho es investigado como hurto simple y quedó bajo el procedimiento especial de Flagrancia.

El episodio ocurrió alrededor de las 7.20, cuando personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo realizaba recorridas preventivas. A través del sistema Trueno Halcón, los efectivos fueron comisionados al Jockey Club ante la alerta por el robo de una mesa de color verde.

En el lugar, los policías entrevistaron a Emanuel Tapias (36), quien se encontraba trabajando en el predio y manifestó que personas desconocidas habían sustraído una mesa metálica desde el interior del club.

Tras un rastrillaje por la zona, en la intersección de O’Higgins y Zonda, los uniformados observaron a dos hombres trasladando una mesa verde. Al intentar identificarlos, los sujetos arrojaron el elemento e intentaron huir, pero fueron aprehendidos a pocos metros. No pudieron justificar la procedencia del objeto, por lo que se procedió a su detención y traslado a sede policial.

Los detenidos fueron identificados como Alfredo Antonio Scafide (43), domiciliado en el barrio Sierras de Marquesado, departamento Rivadavia, y Cristian Ezequiel Lucero (31), con domicilio en Villa Hipódromo, Rawson.

Intervino la UFI Flagrancia, con actuación del ayudante fiscal Francisco Montaño, quien dispuso el inicio del procedimiento especial, en conocimiento del fiscal de turno Dr. Carlos Rodríguez. La causa quedó caratulada como Hurto simple.