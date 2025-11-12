Dos hombres fueron detenidos por personal policial en la madrugada de este martes en Villa Capdevila, Rivadavia, cuando intentaron robar un compresor de aire de 100 litros.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en Avenida Benavidez, donde efectivos policiales acudieron tras un llamado de alerta de vecinos que notaron movimientos sospechosos en la zona.

Al llegar al lugar, los uniformados de Comisaría 23° con asiento en el barrio Rivadavia Norte sorprendieron a Carlos Adrián Cuello, de 38 años, y a Alexis Joaquín Cuello, de 18, cuando intentaban llevarse el compresor del interior de una vivienda.

Ambos fueron reducidos y detenidos en el lugar, y posteriormente fueron trasladados a sede policial para continuar con las medidas legales correspondientes y sustanciar la causa de robo con el secuestro del compresor como prueba del delito que estaban cometiendo. El propietario del domicilio, un hombre de 43 años, formalizó la denuncia por el intento de robo.

Desde la UFI Flagrancia informaron que los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación del hecho.