Salud y Bienestar > Tomá nota
Ejercicios sencillos para mejorar tu postura desde casa y aliviar molestias
POR REDACCIÓN
Pasar muchas horas frente a la computadora o mirando el celular genera tensiones en la espalda, cuello y hombros, afectando la postura. Sin embargo, existen ejercicios prácticos que se pueden realizar en casa para corregir estos hábitos y fortalecer la musculatura, mejorando así la sensación general.
Una postura adecuada distribuye el peso corporal de forma equilibrada, lo que previene el desgaste prematuro de músculos y articulaciones. Además, favorece funciones vitales como la respiración, circulación y digestión. Cuando la postura es incorrecta, el cuerpo realiza un esfuerzo extra para sostenerse, lo que puede provocar dolores crónicos y fatiga.
Ejercicios clave para fortalecer la espalda
Fortalecer los músculos de la zona media y alta de la espalda es esencial para mantener una postura erguida. Algunos ejercicios recomendados son:
- Remo con banda elástica: apoyando la banda en una puerta o mueble firme, se tira hacia atrás acercando los omóplatos. Si no se dispone de banda, se puede simular el movimiento con peso liviano.
- Superman: acostado boca abajo, se levantan brazos y piernas del suelo manteniendo el torso firme, fortaleciendo la zona lumbar.
- Puente de glúteos: acostado boca arriba con piernas flexionadas, se eleva la cadera formando una línea recta desde las rodillas hasta los hombros.
Estiramientos para liberar tensiones
Complementar el fortalecimiento con estiramientos ayuda a mejorar la flexibilidad y evitar rigidez. Entre los movimientos recomendados se encuentran:
- Estiramiento de pecho: parado en un marco de puerta, se apoyan las manos a la altura de los hombros y se avanza ligeramente hacia adelante para abrir el pecho.
- Rotaciones de cuello: con movimientos suaves, se gira la cabeza de un lado al otro manteniendo la barbilla paralela al suelo.
- Estiramiento de hombros: cruzar un brazo por delante del cuerpo y empujar suavemente con la otra mano para estirar.
También es fundamental. Algunas recomendaciones son sentarse con la espalda apoyada en el respaldo y los pies en el suelo, evitar cruzar las piernas por períodos prolongados, utilizar sillas con buen soporte lumbar y hacer pausas activas para mover el cuerpo.
Los cambios en la postura requieren tiempo y constancia. Practicar estos ejercicios aunque sea 10 minutos diarios ayuda a reducir dolores, aumentar la energía y mejorar el equilibrio corporal, transformando la postura en un beneficio para el bienestar general.
Los hermanos Kovalivker han presentado un recurso ante el juez Casanello solicitando el cierre de la causa en su contra por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Advierten que el secuestro de información tras allanamientos podría "perjudicar el abastecimiento de medicamentos en todo el país"
Tras una condena en juicio abreviado por aceptar su culpabilidad, al empleado judicial acusado de ser “topo” le iniciaron un sumario administrativo. Adolfo Holeywell presentó un parte médico, pero ya señalaron que no volverá a trabajar porque se encuentra suspendido por la investigación interna. La Corte seguramente lo echará.