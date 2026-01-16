Durante el verano, el uso del aire acondicionado se transforma en el principal factor de aumento en la factura de luz de los hogares argentinos. Según estimaciones del sector eléctrico, este electrodoméstico puede explicar entre un 30% y hasta un 50% del consumo total en una vivienda promedio, dependiendo de la cantidad de equipos, las horas de uso y la eficiencia energética.

Este fenómeno se replica a nivel nacional: en los días de temperaturas extremas, los aires acondicionados llegan a representar hasta un 33% de toda la demanda eléctrica del país, sumando cerca de 10.000 megavatios adicionales al sistema. Esa cifra equivale a un incremento del 40% respecto del consumo promedio anual.

Publicidad

En el hogar, el impacto es directo. Un solo equipo funcionando varias horas al día puede consumir más energía que la heladera, el televisor y la iluminación juntos. Si se utilizan varios aires al mismo tiempo, el peso en la boleta se multiplica y se convierte en el principal gasto eléctrico del mes.

La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera) advierte que cada grado que se baja el termostato por debajo de los 24 °C incrementa el consumo alrededor de un 8%. Es decir, usar el equipo a 20 °C puede generar un gasto hasta un 30% mayor que mantenerlo en una temperatura recomendada.

Publicidad

Además, el uso simultáneo con otros electrodomésticos de alto consumo, como lavarropas, planchas o bombas de agua, aumenta la demanda interna del hogar y eleva aún más el monto final de la factura.

Por eso, los especialistas recomiendan regular el aire entre 24 °C y 26 °C, cerrar puertas y ventanas para conservar el frío, limpiar filtros periódicamente y optar por equipos con tecnología inverter, que consumen menos energía.

Publicidad

Pequeños cambios en el uso diario pueden traducirse en ahorros significativos. En pleno verano, el manejo responsable del aire acondicionado no solo impacta en el bolsillo, sino que también ayuda a reducir la presión sobre el sistema eléctrico nacional en los momentos de mayor demanda.