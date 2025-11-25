El bombazo de Flor de la V: el motivo real del ataque de Sabrina Rojas a Vicuña

El estallido mediático que puso a Sabrina Rojas y Benjamín Vicuña en el centro de la escena tomó un giro inesperado. La verdad oculta detrás de la fuerte acusación de la actriz al chileno fue expuesta por Flor de la V, quien reveló en Los Profesionales de Siempre cuál sería la verdadera razón que motivó el ataque. Rojas había encendido la polémica al acusar al actor de mostrar una cara ante la prensa y otra muy distinta en la intimidad, pero la conductora sostuvo que nada de lo que dijo la modelo fue casual y que detrás de esas palabras habría un trasfondo que nadie estaba mencionando.

En pleno debate sobre la controversia, la presentadora lanzó su lectura sin rodeos. “Ahora entiendo por qué ella decide hablar y opinar sobre un tema que la identifica; la interpela por completo”, señaló, dejando en claro que la reacción de la actriz no surgió de un capricho ni de un enojo pasajero. La clave, según su análisis, residía en una frase de la propia Rojas: “Ella dice: ‘suena muy lindo, es muy educado y habla bien’”. Ese comentario, aparentemente simple, tendría un peso particular.

Publicidad

Para la conductora, el contraste entre el trato mediático hacia Benjamín Vicuña y el que recibe Luciano Castro, exmarido de la actriz, jugaría un rol silencioso pero determinante en la explosión de Rojas. “Ese actor es alguien muy cuidado por la prensa, no se le puede preguntar nada”, explicó, refiriéndose a Vicuña y subrayando que en el caso del exmarido de la actriz, la protección mediática habría sido mucho mayor.

Según la interpretación de la presentadora, la actriz habría percibido una evidente desigualdad en el ambiente, y esa sería la chispa que terminó convirtiéndose en explosión. “Siento que la prensa va a apuntarle más a Benjamín, pero a Luciano no”, analizó Flor de la V, dando a entender que ese doble estándar habría sido el verdadero motor de su enojo. Dentro de ese esquema, la reacción de Rojas habría cobrado una lectura mucho más amplia de lo que parecía a simple vista, ya que el planteo de la conductora puso sobre la mesa algo que en el ambiente se comenta por lo bajo: que ciertas figuras reciben un trato más amable que otras, incluso ante situaciones similares.

Publicidad

El cierre de su análisis llegó con una advertencia que dejó helado al panel y sugirió un paralelismo con otro escándalo resonante del ambiente. “Cuando ella dice lo que dice, se está poniendo del lado de la China; lo que pide es que hablen ahora, porque después la tratan de loca. Ojo con este testimonio”, sentenció, dejando flotando la sensación de que la historia recién comienza y que las palabras de Rojas podrían tener ramificaciones insospechadas.