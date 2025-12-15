Personal policial de la Departamental Nº3 encontró diversos efectos presuntamente robados en un descampado del departamento Rawson y ahora solicita la colaboración de la comunidad para dar con sus verdaderos propietarios, ya que hasta el momento no se registraron denuncias formales por el faltante de esos elementos.

La pileta de lona estructural que nadie denunció como robada.

El hallazgo se produjo durante recorridas de prevención del delito en inmediaciones del barrio Luz y Fuerza IV. Al patrullar la zona sur del complejo habitacional, donde se emplaza una finca de olivos, los efectivos observaron la presencia de varios sujetos que, al advertir la llegada del móvil policial, se dieron a la fuga en distintas direcciones, lo que despertó sospechas.

ETambién había un reflector Led ntre los objetos hallados estan los caños de la estructura de la pileta de lona.

Ante esa situación, los uniformados ingresaron al predio para verificar el lugar y constataron la presencia de varios objetos abandonados, que por sus características serían de procedencia ilícita. En el lugar se secuestró un ventilador industrial de gran tamaño, una pileta de lona con su respectiva estructura de caños y un reflector, elementos que no pertenecerían al lugar donde fueron encontrados.

También había un reflector LED entre las cosas secuestradas.

Los efectos fueron trasladados inicialmente a sede de Comisaría 6°, y posteriormente derivados a la Subcomisaría Ansilta, que tiene jurisdicción en la zona donde se produjo el hallazgo. Desde la Policía solicitaron a cualquier persona que haya sido víctima de un robo reciente y reconozca estos objetos, que se acerque a dicha dependencia para acreditar propiedad y gestionar su restitución.

La investigación continúa con el objetivo de identificar a los sujetos que huyeron del lugar y determinar el origen de los elementos secuestrados.