La Policía de Australia confirmó que el ataque antisemita ocurrido en la playa de Bondi, al este de Sídney, fue llevado a cabo por un padre y su hijo. Este violento suceso dejó un saldo trágico de 15 personas fallecidas y al menos 29 heridas.

Las autoridades policiales informaron que uno de los agresores fue abatido en el lugar, mientras que el segundo sospechoso fue arrestado y permanece bajo custodia. El operativo de seguridad incluyó el acordonamiento inmediato de la zona para preservar el área y proteger a los civiles.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la Policía de Nueva Gales del Sur solicitó a la población evitar desplazarse hacia Bondi y recomendó a quienes se encontraban en el lugar buscar refugio seguro. Los agentes y servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo para controlar la situación y asistir a los heridos.

Este ataque antisemita conmocionó a la comunidad local y generó una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad para atender la emergencia y esclarecer los motivos detrás de esta tragedia.