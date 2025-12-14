San Martín volvió a escribir una página dorada en el fútbol femenino sanjuanino. Este fin de semana, el conjunto verdinegro se consagró campeón de la Copa Oro del Torneo Clausura tras vencer por 2 a 0 a Universidad, en un partido disputado en la cancha de Colón Junior.

La gran figura de la final fue Valentina Bustos, autora de los dos goles en el complemento, que le permitieron a las verdinegras destrabar el encuentro y sellar una victoria contundente en el momento clave. Con autoridad, jerarquía y eficacia, las de Concepción marcaron la diferencia y se quedaron con un nuevo título.

Este campeonato ratifica el gran presente del equipo, que a lo largo del certamen mostró regularidad, solidez colectiva y un alto nivel individual. San Martín volvió a gritar campeón y reafirmó su dominio en la provincia, consolidándose como el equipo a vencer en el fútbol femenino sanjuanino.

Cabe destacar que este no es el único logro de la temporada. Las verdinegras ya habían celebrado en el Torneo Apertura, cuando derrotaron a Atenas de Pocito por 4 a 1 en el Estadio Bicentenario. De esta manera, el equipo del Pueblo Viejo cerró un año perfecto, al quedarse con los dos torneos y demostrar, una vez más, que es el gran referente del fútbol femenino en San Juan.