La reforma laboral propuesta en Argentina contempla la eliminación de ocho impuestos nacionales, lo que disminuiría el total de tributos vigentes en el país de 155 a 147. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), esta medida implicaría que los gravámenes nacionales pasen de 45 a 37, representando una caída del 18% a nivel federal.

El informe del IARAF indica que, manteniendo estables los impuestos provinciales y municipales, la estructura tributaria nacional sufriría cambios significativos desde 2026. En este escenario, los tributos provinciales y municipales se conservarían prácticamente sin variaciones, con 25 y 85 respectivamente.

A pesar de la amplia diversidad de impuestos, la recaudación efectiva se concentra en pocos gravámenes clave. Para el año 2025, seis tributos —IVA, aportes y contribuciones a la seguridad social, impuesto a las ganancias de personas humanas y sociedades, impuesto provincial a los ingresos brutos, impuesto a los débitos y créditos bancarios y derechos de exportación— aportarían el 85% de la recaudación consolidada.

Si se agregan el impuesto a los combustibles, la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal, los derechos de importación y los impuestos internos coparticipados, un total de diez tributos concentran el 94% de la recaudación, de los cuales ocho son nacionales, uno provincial y uno municipal.

La consultora PxQ detalló los principales cambios fiscales que conllevaría la aprobación del proyecto de modernización laboral, enfatizando la eliminación de:

• Contribuciones Patronales

• Impuesto a las Ganancias

• Impuestos Internos Eliminados

• Régimen de Incentivo (RIMI)

Desde PxQ sostienen que la reforma implicaría una "reducción significativa en los costos laborales no salariales". Para ejemplificar, señalaron que en una empresa industrial mediana con una nómina mensual de $100 millones, el ahorro mensual alcanzaría los $12,33 millones, lo que representa una disminución del 38% en los costos laborales sin considerar el salario.

Respecto al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), los analistas advirtieron que "el Estado absorbe el costo del despido futuro mediante renuncia fiscal presente (desfinanciamiento del SIPA)". Asimismo, señalaron que "esto mejora instantáneamente el balance empresarial pero introduce un riesgo fiscal de mediano plazo sobre la sostenibilidad previsional", alertando sobre la pérdida de ingresos para las arcas públicas.