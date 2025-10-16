El dólar oficial operó este jueves 16 de octubre a $1.388,09 para la compra y a $1.441,96 para la venta, en el promedio minorista de los bancos que informa el BCRA. En el Banco Nación (BNA), el billete subió a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.

Paralelamente, las tasas de los plazos fijos mayoristas extendieron alza: la TAMAR subió del 59,13% nominal anual al 66% (89,95% en términos efectivos) y la BADLAR pasó del 51,94% al 56,25% (73,16% efectivo).

