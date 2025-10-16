Economía > Cotización
El dólar oficial cerró este jueves 16 de octubre a $1.388,09 para la compra
POR REDACCIÓN
Hace 1 hora
El dólar oficial operó este jueves 16 de octubre a $1.388,09 para la compra y a $1.441,96 para la venta, en el promedio minorista de los bancos que informa el BCRA. En el Banco Nación (BNA), el billete subió a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.
Paralelamente, las tasas de los plazos fijos mayoristas extendieron alza: la TAMAR subió del 59,13% nominal anual al 66% (89,95% en términos efectivos) y la BADLAR pasó del 51,94% al 56,25% (73,16% efectivo).
- En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar avanzó $22 (+1,6%) hasta los $1.402.
- El dólar blue se vende a $1.465 y la brecha con el oficial se ubica en el 4,5%.
- El dólar MEP cerró a $1.473,52 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 5,1%.
- El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.491,34 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 6,4%.
- El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.
- El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.488,24, según Bitso.
- Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los US$108.388, según Binance.
