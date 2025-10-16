La ausencia de Maxi López en MasterChef Celebrity encendió las alarmas y desató una ola de especulaciones sobre su continuidad en el ciclo que conduce Wanda Nara. El exfutbolista abandonó Argentina, generando dudas sobre su regreso al reality.

Ante los rumores, la propia Wanda Nara rompió el silencio para aclarar la situación. En diálogo con Juan Etchegoyen, la conductora fue directa: “Maxi se fue una semana y eso fue lo que él dijo”. De esta manera, Wanda dejó en claro que el viaje del exjugador tiene fecha de regreso.

Según detalló Juan Etchegoyen, Maxi López viajó a Suiza para acompañar a su esposa, Daniela Christiannsson, que se encuentra embarazada de siete meses y sufrió un accidente doméstico. El periodista aclaró que la modelo "ya está bien".

Wanda Nara también fue consultada sobre si Maxi López ya cobró su dinero por el programa o si no pensaba volver. La conductora fue contundente y respondió con un “no”. Con esta declaración, la conductora desmintió cualquier versión sobre un supuesto abandono definitivo del reality.

“Seguramente entre lunes y martes ya estará de vuelta en Argentina para seguir con las grabaciones”, agregó Etchegoyen.

La mediática fue clara y aseguró que la ausencia de Maxi López es solo temporal y que su regreso está confirmado. Mientras tanto, el lugar de Maxi en el programa será ocupado por Marley.

El retorno de Maxi López al ciclo mantendrá la expectativa entre los fanáticos, quienes ya presenciaron un "picante cruce" entre él y Wanda Nara en el reality, el cual "enfureció a Daniela Christiansson".