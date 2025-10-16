Ya están a la venta las entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025

El Gobierno de San Juan informó que la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025, denominada "San Juan, Mi Tierra Querida", inició este jueves 16 de octubre a las 13 horas a través de la plataforma digital https://ventas.autoentrada.com/events/fiesta-nacional-del-sol-2025. La venta presencial en las boleterías del Teatro del Bicentenario comenzará el 5 de noviembre.

Los precios para los recitales en el Estadio San Juan del Bicentenario varían según la ubicación: Popular Norte y Sur a $10.000, Campo (de pie) a $25.000, Platea Alta a $30.000 y Platea Baja (numerada) a $35.000. Todas estas localidades incluyen acceso a la Feria y al show del Velódromo. Existe además una entrada de $5.000 que permite el acceso exclusivo a la Feria y al Velódromo, sin incluir el ingreso al estadio. Los menores de seis años ingresan gratis únicamente a la feria y al velódromo.

Se estableció un máximo de cinco entradas por persona y se habilitó la opción de pago con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco San Juan en tres cuotas sin interés.

Para jubilados se dispondrá de 1.000 entradas gratuitas por jornada, las cuales podrán retirarse en la boletería del Teatro del Bicentenario a partir del 5 de noviembre. Estas entradas incluyen acceso a la feria, velódromo y tribuna popular del estadio. Una vez agotado este cupo, los jubilados podrán adquirir entradas con un 50% de descuento.

En materia de accesibilidad, se reservarán 108 espacios en el Velódromo y 24 en el Estadio para personas en silla de ruedas, además de 100 localidades en tribunas populares para personas con otras discapacidades debidamente acreditadas. Todas las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la feria y al show del velódromo presentando su carnet correspondiente.

La grilla artística confirmada para los tres días de festival incluye a La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, Q´Lokura y Sabroso el jueves 20 de noviembre; Estelares y Ciro y Los Persas el viernes 21; y Soledad, Emanero y Nicki Nicole el sábado 22 de noviembre.

Grilla general por día

Jueves 20 de noviembre:

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo

Q´Lokura

Sabroso

Viernes 21 de noviembre:

Estelares

Ciro y Los Persas

Sábado 22 de noviembre: