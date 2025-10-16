El Registro Civil de San Juan informó que hay más de 300 DNI listos para retirar, tanto en la sede central como en las delegaciones de distintos departamentos, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La directora del organismo, Verónica Benedetto, explicó a HUARPE TV que muchos de esos documentos fueron tramitados durante los operativos móviles realizados a lo largo del año y todavía no fueron retirados por sus titulares. “Algunos están desde febrero, porque el correo visita los domicilios varias veces y, si no encuentra a nadie, los devuelve a la delegación donde se hizo el trámite”, detalló.

Publicidad

Entre las oficinas con más ejemplares sin retirar se encuentran Chimbas y Villa Krause, con alrededor de un centenar de DNI disponibles en cada una. “Queremos que la gente se acerque, sobre todo quienes hicieron el trámite en operativos, para evitar contratiempos el día de la votación”, señaló Benedetto.

La funcionaria también confirmó que se está evaluando la posibilidad de mantener guardias especiales durante el fin de semana previo a las elecciones, con el fin de garantizar que todos los sanjuaninos habilitados puedan contar con su documento a tiempo.

Publicidad

En cuanto al tipo de documento válido, Benedetto recordó que todos los DNI sirven para votar, ya sea libreta verde, celeste o tarjeta, excepto el DNI digital de la aplicación Mi Argentina, que aún no está habilitado ni para sufragar ni para salir del país.

“Lo fundamental es que cada ciudadano tenga en mano el documento que figura en el padrón o uno posterior. Queremos asegurar que nadie se quede sin votar por no haber retirado su DNI”, concluyó la titular del Registro Civil.