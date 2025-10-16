La campaña electoral de cara a las próximas elecciones nacionales recibe un espaldarazo de alto voltaje desde la Casa Rosada. Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado y mano derecha del presidente Javier Milei; llega a San Juan. El referente del Gobierno Nacional estará en territorio sanjuanino los días 21 y 22 de octubre, en una visita que combina una agenda técnica con un fuerte componente político.

Sturzenegger tiene como principal misión en el gobierno libertario impulsar la ambiciosa agenda de reformas y su visita estará centrada en este eje: se espera que encabece una serie de charlas y encuentros con distintos sectores productivos de la provincia, abordando específicamente las oportunidades y desafíos que presenta el proceso de desregulación para la economía regional.

Si bien la agenda fina del funcionario aún se encuentra en plena confección, la temática central girará inevitablemente en torno a las medidas de simplificación estatal y liberalización económica que promueve la administración central. La oportunidad será propicia para que empresarios y referentes locales puedan plantear sus inquietudes y expectativas frente a uno de los ideólogos de la política económica actual.

Además del foco técnico, la visita de Sturzenegger tiene una evidente intención política. El ministro tiene el objetivo de brindar un fuerte apoyo a los candidatos locales de Viva la Libertad, la boleta libertaria de San Juan, que tiene a Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani, como candidatos.

La doble agenda de Sturzenegger a pocos días de la elección, que será el 26 de octubre, combinando charlas técnicas con la promoción de los candidatos, subraya la importancia que el oficialismo nacional le otorga a la elección en San Juan. El cronograma de actividades se irá confirmando en las próximas horas, pero el mensaje es contundente: la Casa Rosada pone sus fichas en San Juan a través de uno de sus referentes más influyentes.