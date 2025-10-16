La directora de la escuela IPET 267 Antonio Graziano, ubicada en la localidad de Bell Ville, provincia de Córdoba, repudió este jueves el episodio viral de un alumno de ese establecimiento que se disfrazó de víctima de una violación en su viaje de egresados en Bariloche.

"Estamos absolutamente conmocionados y repudiamos la situación. Este es un hecho totalmente lamentable que no refleja el trabajo que se realiza en la institución", expresó la directora Cecilia Miatelo en una comunicación con Cadena 3 de Córdoba.

La promoción 2025 de la ex ENET N°1 de Bell Ville causó un escándalo viral esta semana con la difusión de un video en su perfil de Instagram donde se veía a uno de los adolescentes disfrazado con un vestido ensangrentado y la palabra "violada" escrita con letras rojas en su espalda.

Publicidad

Para coronar la escena grotesca, otro de los adolescentes se colocó detrás del joven disfrazado y simuló un abuso sexual.

Si bien Miatelo se apresuró a aclarar que el viaje de egresados a Bariloche "es una actividad privada autorizada y pagada por los padres de los estudiantes", que "no tiene conexión" con las actividades oficiales del colegio, insistió en su "repudio total" a las imágenes que causaron hasta la repulsión del resto del alumnado.

Publicidad

"Esto está manifestado en los comunicados de los otros alumnos, tanto de ese curso como de las otras divisiones", señaló Miatelo, para quien "los compañeros mencionan como estudiantes irresponsables que dejaron nuevamente a nuestra escuela expuesta a la mirada social que nos condena".

La condena social es entendible teniendo en cuenta que ocurrieron 11 femicidios sólo en la primera quincena de octubre, todos motivados por la violencia de género y sexual sistemática contra las mujeres de todas las edades.

Publicidad

La directora de la escuela en Córdoba aseguró que se dicta educación sexual en la institución pero admitió que "hay algo que estos alumnos no han aprendido o estos aprendizajes no fueron lo suficientemente significativos para ellos".

Miatelo reveló que el grupo volverá este lunes de su viaje de egresados a Bariloche, y recién entonces podrían empezar a contemplarse "acciones reparadoras" por parte de los responsables.

"Ahí veremos la situación y conversaremos con ellos también para ver cuántos han sido. Lo que sí sabemos es que esto ha sido dentro de una habitación y que no ha salido de ahí. El problema es que se viralizó en las redes", señaló la directora, demostrando una vez más que la violencia de género sólo encuentra límites cuando queda al descubierto.

"Veremos qué acciones reparadoras deberán realizar. Creemos que, como escuela, nuestro trabajo es profundizar no solamente con ellos, sino también con todos los estudiantes", señaló.

Fuente: Minuto Uno