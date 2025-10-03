El comunicador uruguayo Humberto de Vargas, reconocido por su trayectoria en Canal 10 de Uruguay, protagonizó un forcejeo con el periodista deportivo y sindicalista Gustavo Ricci durante la emisión del programa Hacemos lo que podemos de Undertake Media. El conflicto se originó por la polémica sobre el dirigente sindical Jorge “Fogata” Bermúdez, a quien un sindicato le retiró la confianza tras detectar irregularidades en gastos durante una auditoría.

El enfrentamiento comenzó incluso antes de la llegada de De Vargas al estudio. El comunicador envió un mensaje al conductor Richard Galeano: “Más vale que Ricci se vaya antes que llegue… voy muy caliente con el acomodo de los sindicalistas”. Ricci respondió: “¡Qué venga! Y hablamos. No sé si alguna vez estuvo en un sindicato, pero hablamos”.

Cuando De Vargas llegó, interrogó a Ricci sobre su trabajo: “¿Usted trabaja? ¿Qué hace?”. El periodista contestó que desempeña funciones administrativas en OSE y también es periodista deportivo. La tensión aumentó con un intercambio de reproches y amenazas: “Guarda, guarda. Te voy a decir algo: guarda conmigo. Soy de barrio. A mí me decís dos veces de cagón y te cazo del cogote”, advirtió De Vargas antes de acercarse y comenzar el forcejeo, que se interrumpió cuando Galeano puso el programa en pausa.

Tras el incidente, Galeano explicó que De Vargas reconoció su error y pidió disculpas: “Me pidió disculpas y me dijo que como es de barrio reacciona de esa manera. Me reconoció que fue un bochorno. A mí no me parece llegar a ese punto. Por cómo vino y lo que se vio al aire, él provocó lo que pasó”. Finalmente, el conductor confirmó el despido de De Vargas: “Le dije que lo mejor luego de lo que sucedió ayer es que deje de formar parte de Undertake Media. Ese es el límite”.