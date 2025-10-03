Cultura y Espectáculos > Sorpresivo anuncio
Mica Viciconte: "No descarto congelar óvulos para darle un hermanito a Luca"
POR REDACCIÓN
Mica Viciconte atraviesa un excelente presente profesional, trabajando como panelista en Ariel en su salsa por Telefe y preparándose para subirse al ring el 20 de diciembre en la velada Párense de manos, donde enfrentará a Flor Vigna. En lo personal, lleva ocho años en pareja con Fabián Cubero, padre de su hijo Luca (de 3 años), y ha logrado ensamblar perfectamente su vida con las hijas de Cubero: Indiana, Allegra y Sienna.
Mica confesó que la charla sobre agrandar la familia se dio recientemente durante un viaje a Brasil. Aunque hoy afirma que "no quiere" tener más hijos, en gran parte debido al "desafío" de la pelea que tiene por delante (lo que elimina la posibilidad de un embarazo inmediato), la duda persiste a futuro.
"Capaz que en dos años me agarran las ganas", reflexionó Mica en diálogo con Pronto. Sin embargo, la preocupación principal es el tiempo biológico y la edad de su pareja. "Estoy también en esa duda de decir: ‘¿Y si congelo óvulos?’", admitió Viciconte, porque a sus 36 años siente que está “ahí ya como al límite”.
La panelista señaló que si bien le gustaría darle un hermano a Luca, no está totalmente segura de querer criar a otro niño, ya que es un "desgaste que está buenísimo pero que te lleva tiempo y te requiere estar".
