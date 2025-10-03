La comunidad internacional de escaladores y seguidores en redes sociales expresó su conmoción por la muerte de Balin Miller, joven alpinista de 23 años, quien falleció el miércoles 2 de octubre de 2025 tras caer desde El Capitan, en el Parque Nacional Yosemite, mientras realizaba una transmisión en vivo. El accidente ocurrió durante su descenso en la ruta Sea of Dreams, de aproximadamente 730 metros de altura, tras haber completado la ascensión en solitario con cuerda.

Según relató su hermano Dylan Miller a Associated Press, Balin cayó fatalmente al llegar al final de la cuerda mientras recuperaba su equipo. Una seguidora en Facebook, Michelle Derrick, detalló que el accidente se produjo mientras Balin izaba unas bolsas atascadas en una roca, y todo quedó registrado en la transmisión en vivo de TikTok.

Su madre, Jeanine Girard-Moorman, confirmó el hecho y expresó su dolor en declaraciones a AP y en redes sociales: “Ha estado escalando desde que era un niño. Su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar. Amaba escalar y nunca fue por dinero ni fama”. En Facebook escribió: “Con el corazón destrozado debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió hoy en un accidente de escalada. Mi corazón está hecho añicos”.

Balin Miller era reconocido por sus logros deportivos y su presencia mediática. En junio de 2025 completó en solitario la exigente ruta Slovak Direct en el Monte McKinley en 56 horas, y también ascendió rutas destacadas en Patagonia y las Rocosas Canadienses, incluyendo la vía de hielo Reality Bath, que no se había repetido en 37 años. Su estilo personal, con una franja de purpurina en las mejillas antes de escalar, lo convirtió en un referente del alpinismo y en inspiración para otros jóvenes escaladores.

El accidente se produce en El Capitan, una pared de granito de unos 900 metros, escenario de ascensos históricos. Representa la tercera muerte relacionada con actividades de montaña en Yosemite durante el verano de 2025. Las autoridades del parque, que operan con recursos limitados por el cierre parcial del gobierno federal, informaron que la investigación sigue en curso y que los guardabosques respondieron de inmediato.

El legado de Balin Miller permanece entre quienes lo conocieron y siguieron sus hazañas, dejando una huella tanto por su destreza deportiva como por su capacidad de inspirar a la comunidad de escaladores a nivel mundial.