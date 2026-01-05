El dueño de una perra que hizo caer a un motociclista deberá pagar $6 millones

Un fallo judicial del Juzgado Contencioso Administrativo determinó que Julio César Caballero debe indemnizar con más de 6 millones de pesos a un motociclista accidentado. La jueza Adriana Tettamanti responsabilizó al propietario del animal ante las graves lesiones sufridas por Rubén Martínez el 28 de octubre de 2021.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana en Calle 3, antes de San Isidro, en el departamento de 25 de Mayo, mientras Martínez se dirigía a una ferretería. Según el informe de la pericia accidentológica, “en forma súbita, un can irrumpió en la calzada desde el margen derecho”. El conductor buscó esquivar a la perra galga que intentó morderlo, pero el choque le provocó una fractura en el talón derecho y múltiples traumatismos.

Durante el litigio, Caballero reconoció ser el dueño del animal, aunque presentó testigos que afirmaron que la perra ya estaba muerta al momento del siniestro. No obstante, la jueza descartó estos testimonios al considerar que “las declaraciones de los testigos de la parte demandada carecen de valor de convicción judicial en tanto se trata de personas dependientes del demandado (Caballero), que evidenciaron el propósito de favorecer su posición en el juicio”. En contraste, testigos del damnificado “relataron que esa perra frecuentemente salía a la calle, generando intranquilidad a los transeúntes, máxime teniendo en consideración que era un lugar de paso hacia un establecimiento escolar”.

La cifra de 6.027.717 pesos se compone de 5.327.717 pesos por una incapacidad del 37%, 500.000 pesos por daño moral y 150.000 pesos por gastos médicos. También se fijaron 50.000 pesos por movilidad, ya que “resulta evidente que el actor estuvo imposibilitado de trasladarse por sus propios medios”. Los montos se actualizarán con intereses por tasa activa del Banco Nación, mientras que la sentencia aún puede ser apelada ante la Cámara Civil,.