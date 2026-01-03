Un operativo de rescate aéreo de alta complejidad permitió este viernes evacuar a un escalador que sufrió un traumatismo grave de cráneo mientras escalaba en la zona del cordón del Fitz Roy, en las montañas alrededor de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz. La acción se realizó mediante un helicóptero UH-1H de la Sección de Aviación de Ejército 11 y concluyó con éxito tras trasladar al herido al Hospital Regional de El Calafate.

El despliegue fue activado por el Director de Incendios y Emergencias de Parques Nacionales, tras recibir el aviso del accidente con traumatismo craneoencefálico en la Aguja Poincenot, un sector de alta montaña dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

La operación se realizó a unos 2.200 metros de altura y requirió maniobras técnicas de precisión debido a las condiciones propias de la zona cordillerana. La tripulación estuvo conformada por dos pilotos y un mecánico, que pudieron llegar hasta el punto donde se encontraba la víctima y evacuarlo sin contratiempos.

Tras el rescate, el escalador fue trasladado en el helicóptero hasta el aeropuerto local y luego derivado al centro de salud, donde recibió atención médica complementaria.

Los rescates en la zona de El Chaltén suelen implicar la coordinación entre el Ejército Argentino, la Comisión de Auxilio local (CAX), Parques Nacionales y otras fuerzas, debido a la difícil topografía y la gran altitud que caracteriza a los picos del Fitz Roy y sectores aledaños.

Este operativo se suma a las acciones de emergencia habituales en una región de alto turismo de montaña, donde las expediciones y ascensos a estructuras como el Cerro Fitz Roy y Aguja Poincenot requieren equipos especializados para responder ante accidentes bajo condiciones climáticas a menudo adversas.