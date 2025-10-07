En una charla desde España, Lali Espósito se abrió sobre su vida más allá de los escenarios en el podcast La pija y la Quinqui, conducido por Mariang Maturana y Carlos Peguer. La artista, conocida por su energía y talento, compartió cómo equilibra la exigente agenda de conciertos con momentos de tranquilidad junto a sus tres gatos.

Con naturalidad, Lali explicó: “Eso también viene con los 30: el aprender a decir que yo tendría que tomarme estos días, o esto hoy no me lo voy a poner, o este viernes, que me están poniendo 53 cosas, bueno, este viernes no, trataré de estar en mi casa con mis gatos”. Así, reveló que encuentra paz en la sencillez del hogar, lejos del bullicio de la fama.

En el intercambio, la conductora preguntó por los nombres de sus mascotas. Lali respondió con ternura: “Tengo tres gatitos: Lupin, Villano y Pelusa”. Cada nombre encierra una historia personal y significativa para la cantante.

El nombre Pelusa, que podría parecer común, tiene un valor emocional profundo. Lali aclaró: “Sí, pero te digo una cosa, el mío no se llama Pelusa porque es pelusita de pelo. Se llama Pelusa porque así le decían a Diego Armando Maradona cuando era niño”. Este detalle convierte al gato en un homenaje íntimo al ícono del fútbol argentino, un lazo entre la cultura popular y su vida cotidiana.

Sobre Villano, Lali contó una anécdota divertida y entrañable: “Villano es una anécdota con Villano Antillano (cantante puertorriqueña). Yo venía de un viaje donde la había conocido y cuando vuelvo a Buenos Aires, a las 00:00, que era justo mi cumpleaños, llego a mi casa y me pego un cagaso terrible porque estaban todos mis amigos escondidos en mi casa y me regalaron de sorpresa un gatito, y pienso enseguida en lo último que había visto, por eso fue Villano”. Así, el nombre refleja una noche de sorpresa y amistad.

Finalmente, Lupín es el gato que lleva 12 años junto a la pareja de Lali. La cantante explicó: “Lupín es el gato hace 12 años de mi chico, que se mudaron conmigo, entonces es mi hijo adoptivo, no soy su madre de sangre”. Este vínculo muestra cómo el amor y el cuidado pueden trascender lazos biológicos.

Desde su refugio en España, Lali Espósito compartió con sinceridad cómo pequeños detalles, como el nombre de un gato, pueden contener recuerdos, afectos y homenajes que sostienen la vida más allá del espectáculo.