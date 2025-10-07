Tras el lanzamiento de su disco The Life of a Showgirl, Taylor Swift se convirtió en una de las artistas más comentadas de los últimos días. Sin embargo, junto con la expectación por sus nuevas canciones, surgieron especulaciones sobre si este álbum marcaría el final de su carrera musical.

En una entrevista para BBC Radio 2, un periodista se animó a preguntarle directamente sobre estos rumores: “Taylor, no me digas que este es tu último álbum”. La cantante respondió con sorpresa y descontento, calificando la suposición como “una cosa increíblemente ofensiva”.

Publicidad

Además, Taylor Swift se refirió a su próximo casamiento con Travis Kelce para aclarar que esta decisión personal no significa abandonar su trabajo. "No es la razón por la que la gente se casa, para poder renunciar a sus trabajos", afirmó.

Sobre su relación con Kelce y cómo manejan ambos sus carreras, la artista destacó: “Él ama la persona que soy y lo llena que me siento con lo que hago. Eso es lo más genial de Travis”. También agregó que la pasión que ambos tienen por sus respectivas profesiones les brinda una conexión especial: “Él es muy apasionado de lo que hace que, el hecho de que yo sea apasionada de lo que hago nos conecta”.

Publicidad

En paralelo a estas declaraciones, Taylor Swift estrenó el video de “The Fate of Ophelia”, uno de los temas de su nuevo disco. En esta pieza teatral, la cantante se compara con el personaje shakespeariano de Ofelia, aunque con un giro esperanzador: mientras la Ofelia de Hamlet sucumbe a la locura y la muerte, Swift describe cómo logró evitar ese destino y encontró una salvación a través del amor.

La canción también incluye referencias al prometido de la artista, Travis Kelce, incorporando incluso una frase que él mismo utilizó en redes sociales: “Kept it [100]”. Este tema es el primero de los doce que componen un disco de 41 minutos, en el que Taylor demuestra su capacidad para fusionar un pop contagioso con letras narrativas profundas.

Publicidad

Además, la película promocional Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, que acompañó la salida del álbum, lideró la taquilla mundial con una recaudación de 46 millones de dólares durante el fin de semana.