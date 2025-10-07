Una rápida coordinación entre el personal de seguridad privada y la acción decidida de civiles permitió la captura de un sujeto que sustrajo varias prendas de vestir de un local comercial en el Paseo Libertad. El presunto delincuente fue interceptado en el lateral de la Avenida Circunvalación y quedó a disposición del Sistema Acusatorio.

El suceso se registró aproximadamente a las 21:10 horas, momento en el que el Centro Integral de Seguridad (911) tomó conocimiento de que el personal de seguridad del Hiper Libertad perseguía a un hombre que aparentemente había robado mercadería de un comercio dentro del predio.

A los pocos minutos, la policía recibió la confirmación de que el presunto delincuente había sido capturado por civiles en la zona de lateral de Circunvalación, a la altura de calle Colombia 1079 Oeste. Esta colaboración de terceros resultó crucial para que el sujeto no lograra escapar.

Tras el arribo del personal policial al lugar, entrevistaron al señor Marcelo Fernando Pérez Arias, quien presta servicios para la empresa de seguridad Stars. Pérez Arias explicó que fue informado vía radio de comunicación sobre un sujeto de campera azul y pantalón jeans que sustrajo prendas del local Sporting. El vigilador contó que lo visualizó en el estacionamiento del Hiper Libertad, desde donde se inició la persecución a pie que culminó con la interceptación en la vía pública.

Las prendas secuestradas conservaban las etiquetas del local.

Una vez en el sitio y con el hombre ya neutralizado, los efectivos procedieron a identificar al detenido, quien resultó ser Jonatan Jesús Ochoa, de 36 años de edad y con domicilio en el Lote Hogar N°8, Manzana H, casa del departamento Chimbas. Inmediatamente, se le practicó un palpado de urgencia, que concluyó con el secuestro de la mercadería robada: una campera negra tipo rompeviento marca Salomon, una campera negra marca Fila y una camiseta de Boca Jrs., todas ellas conservaron las etiquetas originales del local.

Con las prendas en mano, los agentes se dirigieron al local Sporting, donde entrevistaron a Leonel Ezequiel Vera, encargado del comercio. El encargado reconoció sin dudas las prendas, cotejó los códigos de las etiquetas con el inventario del local y confirmó el hurto.

Finalmente, y siguiendo directivas del Sistema Acusatorio, se hizo presente en el lugar el Dr. Juan Matar, quien dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia. La causa quedó caratulada provisoriamente como hurto. Jonatan Jesús Ochoa fue trasladado a sede policial y permaneció detenido a la espera de ser sometido a audiencia judicial. La acción coordinada permitió recuperar la totalidad de la mercadería robada.