La solidaridad llegó este lunes al departamento Pocito, donde el intendente Fabián Aballay y su equipo municipal entregaron asistencia a las familias que resultaron afectadas por el incendio que el fin de semana devastó la zona del Bosque de Moya, al Este de la Ruta 40. Entre los damnificados se encuentra la familia Varela, una de las más perjudicadas por el siniestro.

El intendente de Pocito, Fabián Aballay, recorrió las casas afectadas junto a su cartera de gobierno municipal. (Foto gentileza)

El fuego, que se desató el sábado por la tarde-noche en inmediaciones de calle 14, consumió aproximadamente 25 hectáreas de vegetación, afectó tres viviendas y provocó severos daños en el tendido eléctrico del lugar. Si bien no se registraron víctimas humanas, los vecinos relataron que varias familias sufrieron importantes pérdidas materiales y la muerte de mascotas, lo que generó gran conmoción en la comunidad.

El municipio de Pocito desplegó personal de distintas áreas para colaborar con la asistencia inmediata a los damnificados, entregando elementos de primera necesidad y coordinando tareas de limpieza y reconstrucción.

Por otro lado, el balance oficial de la Policía de San Juan indicó que durante la jornada del sábado se registraron 36 intervenciones por incendios en distintos puntos de la provincia, varios de ellos con daños significativos tanto en viviendas como en el medio ambiente.

La rápida acción de los bomberos y de los equipos de emergencia evitó que las llamas avanzaran hacia otras zonas pobladas.