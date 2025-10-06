Una rápida y heroica intervención de dos policías motorizados de la Unidad Operativa Richet Zapata permitió rescatar a una menor de edad que cayó a un canal de riego en el departamento Santa Lucía y que era arrastrada por la fuerte corriente. La situación se desarrolló en horas de la tarde de este lunes, cuando la acción inmediata de los efectivos y la colaboración de los vecinos resultó determinante para salvar la vida de la joven.

El hecho se desencadenó a las 16:40, mientras personal de la Unidad Operativa Richet Zapata realizaba recorridas de prevención y seguridad por la avenida Benavidez, desplazándose en sentido de oeste a este, antes de llegar a la calle Chacabuco. En ese momento, los agentes fueron alertados por un hombre que informó con desesperación que una menor había caído al cauce y que era arrastrada por el agua a gran velocidad, lo que indicó la inminencia de una tragedia.

Inmediatamente después de recibir el aviso, el cabo primero Adán Caballero, a bordo de la moto identificada como TH-30, y el cabo Diego Fernández, quien conducía la unidad TH-04, dirigieron sus vehículos de emergencia hacia la zona del canal. Al llegar a la intersección de calle Derqui y Benavidez, los motoristas observaron a la joven, cuya identidad no fue revelada debido a su minoría de edad, luchando por su vida mientras era arrastrada por el agua a una gran velocidad.

El dramático suceso congregó a un importante número de vecinos que, advertidos por los gritos de auxilio de la menor, intentaron por todos los medios salvarla. La joven pidió ayuda a viva voz mientras la corriente la arrastraba rápidamente en el canal.

Los motoristas, actuando en una sinergia crucial con los civiles presentes, lograron alcanzar a la joven y ejecutaron el rescate. Entre todos, la sacaron finalmente del cauce, interrumpiendo el peligroso arrastre. Una vez en tierra firme, los agentes asistieron a la chica y, notando su estado, solicitaron de urgencia la presencia de una ambulancia del servicio de emergencias médicas.

El impacto de la caída y la lucha contra la corriente provocó que la chica quede inconsciente tras ser rescatada. Minutos después, arribó el personal médico especializado, que brindó las primeras atenciones en el lugar. Dada la gravedad de su estado, la trasladaron junto a su padre hasta el Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde ingresó para recibir atención de mayor complejidad y evaluar la totalidad de las lesiones que sufrió a causa del accidente. La rápida respuesta policial y vecinal evitó que el episodio terminara en una fatalidad en la calurosa tarde sanjuanina.