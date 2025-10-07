En Neuquén, una mujer identificada como R.E.M. fue imputada por haber utilizado tarjetas de crédito ajenas para realizar compras fraudulentas que superan los $13 millones. Las maniobras delictivas ocurrieron en comercios de Neuquén y Cipolletti desde septiembre de 2023 hasta junio de 2025.

La fiscal Valeria Panozzo formuló cargos contra la acusada durante una audiencia judicial, señalando que entre el 24 y 25 de septiembre de 2025, R.E.M. efectuó 13 compras por un monto aproximado de $13.260.000 en distintos establecimientos, que incluyen indumentaria, electrodomésticos, farmacias, supermercados y venta de porcelanatos.

La fiscal calificó estos actos como estafa mediante el uso de tarjetas de compra, en dos hechos en concurso real y en calidad de autora, destacando que la imputada habría desarrollado un patrón sistemático de utilización de tarjetas sin el consentimiento de sus titulares.

Además, R.E.M. cuenta con antecedentes penales por delitos similares y está siendo investigada en otras causas. Por ejemplo, el 19 de octubre de 2023 compró indumentaria por $184.600 con una tarjeta adicional a nombre de otra persona, y el 9 de junio de 2025 defraudó al comercio Chaperman por $803.800 con un método de pago análogo.

Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, la fiscal solicitó que la mujer cumpla prisión domiciliaria por dos meses bajo custodia policial permanente, hasta la colocación de una tobillera electrónica, seguida de vigilancia mediante rondines periódicos.

La defensa no se opuso a esta solicitud. Por su parte, el juez de garantías Lucas Yancarelli aceptó la formulación de cargos en las tres investigaciones y estableció un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación preparatoria. Asimismo, dispuso la prisión domiciliaria conforme a lo solicitado, con las medidas de control y supervisión correspondientes.