Rod Stewart, reconocido ícono de la música británica, celebró en enero sus 80 años con una mirada serena sobre su trayectoria. En una entrevista reciente con la revista PEOPLE, el cantante expresó su satisfacción plena con todo lo que ha logrado a lo largo de su extensa carrera.

Con más de 250 millones de discos vendidos y un Grammy en su haber, Stewart afirmó sin dudas: “No hay una lista de cosas por hacer… Lo he hecho todo”. A pesar de esta sensación de plenitud, el músico asegura que su entusiasmo por la música permanece intacto: “Sigo disfrutando de lo que hago. Me encanta. Se me nota en la cara”.

Actualmente, y aunque está inmerso en una gira titulada “One Last Time”, Stewart descarta la idea de retirarse pronto. Comenta que está trabajando en nuevos proyectos, incluyendo un álbum country y otro original, demostrando que su creatividad sigue activa.

El próximo martes 7 de octubre iniciará una extensa gira por Sudamérica y Europa. Además, tras concluir su última residencia en el Caesars Palace de Las Vegas, tiene previsto regresar a ese mismo escenario en mayo de 2026, reafirmando su compromiso con el público y su vigencia artística.

Consultado sobre su interés en actuar en eventos masivos como el Super Bowl o la Copa del Mundo, Stewart se mostró indiferente: “He estado en Glastonbury, así que estoy contento”. Esta postura refleja su orgullo por el camino recorrido y la ausencia de presiones para sumar nuevos hitos a su carrera.

En el ámbito personal, el músico celebró recientemente el segundo aniversario de su marca de whisky, Wolfie’s Whiskey, en un bar clandestino dentro del Caesars Palace. Allí, entre risas y buena compañía, sirvió tragos y subió al escenario para interpretar clásicos como “Maggie May” y “Ooh La La”.

Además, Stewart reveló que ha dejado el consumo de alcohol para cuidar mejor su voz: “Me resulta más fácil mantener mi voz en forma, y esta noche estuvo excelente. Ha estado excelente durante el último año, más o menos, desde que dejé de beber”.

El cantante también destacó la importancia de mantener un estilo de vida activo y equilibrado. “Tengo aficiones. Hago ejercicio. Tengo mi deporte”, comentó, haciendo énfasis en su pasión por el fútbol y su apoyo al Celtic. Según sus palabras, “todos los hombres deberían tener una afición”.

Finalmente, Stewart valoró profundamente el apoyo de su familia, mencionando a su esposa Penny Lancaster, con quien está casado desde 2007, y a sus ocho hijos: Sarah, Kimberly, Sean, Ruby, Renee, Liam, Alastair y Aiden. Para él, este círculo cercano es fundamental para su bienestar emocional y personal.

En esta etapa de su vida, Rod Stewart transmite un mensaje de gratitud y aceptación, disfrutando de la música como motor principal, pero también encontrando equilibrio en los afectos y el cuidado personal.