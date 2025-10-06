El clásico de Jáchal entre Florida y Estrella, disputado el domingo por la tarde en la cancha del conjunto celeste, terminó en serios incidentes que empañaron el empate 1 a 1. Lo que debía ser una fiesta deportiva se transformó en un escenario de violencia y descontrol, con enfrentamientos entre hinchas, intervención policial y un jugador herido.

Foto captura difundidas por Jáchal Streaming.

Según testigos y registros de medios locales, los disturbios comenzaron tras el pitazo final. Integrantes de ambas parcialidades se enfrentaron con golpes y corridas dentro del campo de juego, mientras la Policía intentaba contener la situación. Sin embargo, la violencia continuó en las afueras del estadio, donde hubo persecuciones y momentos de gran tensión.

En medio del caos, se desató un incendio en las inmediaciones de la cancha, lo que generó aún más preocupación entre los presentes. El siniestro fue rápidamente controlado por el camión de Bomberos de la Policía de San Juan, que trabajó en el lugar para evitar que las llamas se propagaran.

Durante los disturbios, un jugador de Florida sufrió un fuerte golpe y debió ser trasladado al hospital departamental para recibir atención médica. Su estado no reviste gravedad, pero el hecho volvió a encender las alarmas sobre la violencia en el fútbol del interior.

Las imágenes difundidas por Jáchal Streaming muestran escenas de enfrentamientos, corridas y la intervención de las fuerzas de seguridad para dispersar a los grupos más violentos. Desde la organización de la Liga de Fútbol de Jáchal no se descarta aplicar sanciones y adoptar medidas más estrictas de control en los próximos encuentros.

El clásico jachallero volvió a quedar marcado por los incidentes, dejando en segundo plano el resultado deportivo y reabriendo el debate sobre la necesidad de reforzar la seguridad y promover el respeto en las canchas del interior sanjuanino.