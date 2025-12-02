El escándalo de Wanda Nara y La Joaqui que MasterChef ocultó

La cantante de RKT, La Joaqui, se encontró recientemente con cronistas tras una grabación en Telefe y, si bien no negó el conflicto, demostró estar visiblemente triste. Consultada insistentemente sobre su fuerte cruce con Wanda Nara en el reality de cocina, la artista reaccionó con una declaración de angustia: "Sólo tengo un mal día, cuidenmé, por favor". Ante la insistencia, repitió: "Chicos perdón, no tengo un buen día". Finalmente, y poniendo un límite a la prensa, sentenció: "No quiero hablar de Wanda".

El enfrentamiento, que se produjo en la primera semana de noviembre, tuvo lugar durante la grabación de la despedida de Valu Cervantes, quien renunció al programa. Según detalló la periodista Paula Varela, el escándalo estalló cuando la conductora, Wanda Nara, se puso en un "rol de mártir" mientras despedía emotivamente a la influencer, diciéndole: "ay querida, yo pasé por lo tuyo, dejar a la familia".

Publicidad

El comentario de Wanda habría molestado a La Joaqui, quien se encontraba en el balcón del estudio. Al bajar, La Joaqui se acercó y "le tiró en cara lo de Enzo Fernández". La información que la cantante de RKT manejaba era delicada: "La Joaqui habría visto los mensajes de Wanda a Enzo”.

El cruce fue brutal y descolocó a la conductora. Paula Varela contó que La Joaqui “tenía la info y se la tiró" porque "Le molestó un poco que Wanda se hiciera la buena”.

Publicidad

A raíz de la tensión, “Wanda le contesta, ahí ya se mete la producción”. El cruce fue tan fuerte que "ahí cortan, no gustó". La producción de MasterChef Celebrity habría decidido censurar la secuencia para asegurar que el episodio se emitiera con un “final limpio y blanco” y que la despedida de Valu Cervantes se viera como "una cosa emotiva".