"Este domingo recibí un llamado de un número que no tengo agendado, cuando atendí un hombre me dijo que era el ministro de Familia, Carlos Platero, yo no lo podía creer, más cuando me dijo que van a ayudar a mi Francesca con todo lo necesario para que se recupere de sus quemaduras". Con estas palabras, Amanda Castro, madre de la pequeña Francesca Cuello, contó que su nena tendrá todo lo necesario para poder recuperarse tras las serias heridas que sufrió cuando se quemó su casa.

La historia que terminó la promesa de ayuda para Francesca comenzó durante la mañana de este domingo cuando DIARIO HUARPE publicó la historia de Francesca Cuello, una pequeña de Valle Fértil que sufrió graves quemaduras después de que su casa se prendió fuego el 23 de octubre del año pasado.

Amanda le contó a este diario que el fuego le causó quemaduras a Francesca en buena parte del cuerpo, incluyendo los muslos, brazos, costilla, pecho, en el rostro y una seria lesión en la mano izquierda. A esto se sumó que la niña inhaló humo que dañó las vías respiratorias.

Tras el incendio, Francesca fue trasladada en helicóptero desde San Agustín de Valle Fértil, hasta el Hospital Rawson. Estaba muy delicada, pero con el paso de los días se fue recuperando y, finalmente, le dieron el alta el 1 de diciembre.

Ahora lo que sigue es ayudar a la cicatrización de todas les lesiones. Amanda contó que los médicos pretenden evitar que se formen queloides, que son estas cicatrices que se ven como protuberancias que se forman por un exceso de colágeno en la piel durante la curación de una herida. Para evitar que se forme este queloide la pequeña Francesca debe utilizar una prenda de compresión que ayude a que las cicatrices no sean tan grandes.

"Mi hija tiene que utilizar una máscara y una malla de compresión para el torso y las piernas, además debe utilizar una férula para la mano izquierda", contó la mamá de la niña vallista. Amanda contó que ya se contactó con un fabricante de las férulas en San Juan y con un comercio de ortopedia que le pasaron un presupuesto de $835.000 para poder comprar todo lo que necesita la niña.

La familia no puede afrontar este gasto, ya que el papá de Francesca, Diego Cuello, trabaja de albañil y no cuenta con una obra social, por eso comenzaron a pedir la ayuda de la comunidad. Hicieron un sorteo y habilitaron una cuenta bancaria para recibir donaciones. Fue así como la noticia de esta campaña solidaria llegó a este diario.

Tras la publicación de la historia de Francesca, el ministro Platero contó a DIARIO HUARPE que fue el ministro de Salud, Amilcar Dobladez quien leyó la información y se la compartió al resto del Gabinete.

"Amilcar ya se comprometió a brindarle toda la asistencia y apoyo que necesite desde Salud, además yo le llamé a la mamá y me puse a disposición para todo lo que puedan necesitar", contó el ministro Platero, quien agregó que el gobernador Orrego también se interesó por el tema y dio instrucciones de buscar una solución inmediata.

Con una sonrisa, el funcionario agregó que también pudo hablar algunos minutos con Francesca, "es una pequeña muy dulce y feliz, me dijo que está ansiosa por volver a la escuela, yo le conté que soy profe de Educación Física y ella me dijo que le encanta esa materia, es una dulzura, vamos a hacer lo necesario para que pueda recupere su salud y pueda empezar las clases con todo lo necesario", concluyó el funcionario.