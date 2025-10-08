En Casa Rosada hay cautela, pero también optimismo. El Gobierno nacional espera que el fallo del juez electoral Alejo Ramos Padilla avale la solicitud para reimprimir las boletas de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y ubicar a Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional, tras la renuncia de José Luis Espert.

El pedido fue presentado este lunes por los apoderados libertarios, que también solicitaron que se modifique la nómina oficial. Argumentan que, según el artículo 7 del decreto 171/2019, el reemplazo debe hacerse por un candidato del mismo género que siga en la lista. En ese sentido, el oficialismo considera que Santilli cumple con esa condición.

Sin embargo, el planteo recibió un revés inicial con el dictamen de la fiscal federal Laura Roteta, quien sostuvo que la segunda candidata, Karen Reichardt, debería ocupar el primer lugar para respetar la ley de paridad de género. Aun así, en el entorno presidencial sostienen el optimismo y aseguran que “falta lo que diga el juez”.

Ramos Padilla convocó a una audiencia clave para este miércoles a las 8.30, donde participarán el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y representantes de todas las alianzas que competirán en los comicios del 26 de octubre. Allí se definirá si se aprueba la reimpresión de las boletas y quién encabezará la lista bonaerense.

Según trascendió, el magistrado también deberá resolver quién asume los costos de una eventual reimpresión. Todo indica que la carga financiera recaería en el Ministerio del Interior, aunque el Correo Argentino ya analizó alternativas junto a las imprentas encargadas del proceso.

“El objetivo es que los votantes tengan una boleta clara y actualizada, con los candidatos correctos”, expresaron fuentes del Gobierno, que remarcaron la necesidad de evitar confusiones en una elección donde se utilizará por primera vez la Boleta Única Papel (BUP).

A pesar del contratiempo por la salida de Espert, el oficialismo se mantiene confiado en que el juez respalde su interpretación. “Somos optimistas al respecto”, aseguró un funcionario. En paralelo, la campaña bonaerense de Javier Milei ya posiciona a Santilli como figura central, más allá del resultado judicial, con el objetivo de reforzar su presencia en el principal distrito electoral del país.