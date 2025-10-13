El pacto, impulsado por Estados Unidos, puso fin a dos años de guerra en la Franja de Gaza. En la cumbre celebrada en Sharm el Sheij participaron los líderes de Egipto, Turquía y Qatar, junto a mandatarios europeos y el secretario general de la ONU, António Guterres. Hamas liberó a 20 rehenes israelíes y entregó los cuerpos de dos víctimas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este lunes en Egipto la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamas, un convenio que marca el fin del conflicto armado en la Franja de Gaza, tras dos años de hostilidades que dejaron miles de muertos y una grave crisis humanitaria.

El acto tuvo lugar en la ciudad turística de Sharm el Sheij, donde Trump rubricó el pacto junto a los mandatarios de Egipto, Abdelfatah al Sisi; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; y de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. También participaron los presidentes de Francia, España e Italia, además del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Como parte del acuerdo, Hamas liberó a 20 rehenes israelíes y entregó los cuerpos de dos víctimas, gesto considerado clave para sellar el entendimiento.

La cumbre fue el cierre de intensas negociaciones diplomáticas que se desarrollaron durante los últimos meses con mediación de Washington, Doha y El Cairo. Según trascendió, el acuerdo contempla el levantamiento gradual del bloqueo sobre Gaza, el ingreso de ayuda humanitaria supervisada por la ONU y el compromiso de ambas partes de retomar el diálogo político bajo auspicio internacional.